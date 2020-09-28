陸軍官校校友會明天上午將在三軍官兵俱樂部舉辦「陸軍官校在台復校70 週年慶祝大會」，會中除了102歲、人稱「許老爹」陸軍退役二級上將許歷農將頒書面致詞，中央軍事院校校友總會總會長季麟連上將也將與會。

目前兼任國民黨黃國樑黨部主委的陸軍官校校友總會總會長羅際琴說，陸軍官校於民國39年10月1日鳳山復校，70年來不論是正期班、專修班、專科班畢業的「黃埔子弟」，始終秉持團結、犧牲、負責的黃埔神，扮著部隊中堅、國安靈魂，使中華民國在風雨飄搖中成長、茁壯，奠定了「台灣奇蹟」的基礎，使士農工商、百行百業，都能各安其位、蓬勃發展。

羅際琴表示，陸官校友總會在中央事院校校友總會的指導、支援下，舉辦這次慶祝大會及座談，會中將由孫立人將軍的攝影官羅超群的公子羅廣仁先生，藉由其父親拍攝的一系列珍貴照片，敘說黃埔簡史與復校的艱辛歷程。

此外，活動中也邀請各期班校友會長及代表參與，更邀請復當年的基層幹部時作新、張凱峰前輩（新一軍教導團總隊九期畢業），當年的受訓同學24期陳廷寵、何致遠學長等，談當時的情形。

羅際琴強調，陸軍軍官學校自民國13年黃埔建校以來，由無數同字以鮮血與生命，完成東征、北代與抗日戰爭，並在對共軍的鬥爭中，保住了金馬外島，穩定了台海情勢，憑藉的是黃埔精神的傳承與發揚，期望藉由 70週年慶活動，緬懷當年建校、復校的艱辛，使黃埔神能繼續傳承與發揚。

(中時 )