大陸國務委員兼外交部長王毅今（２８）日在「後疫情時代的國際秩序和全球治理」藍廳論壇開幕式上發表演說，重申多邊主義。

王毅表示，世界局勢正處於二戰結束以來的一個重要的歷史時刻，目前各國面前新冠疫情在全球肆虐、人類社會正經歷著嚴重的公共衛生危機；他直指單邊霸凌的行為正在頻繁發生、國際秩序正面臨前所未有的巨大衝擊挑戰；保護主義逆流湧動，全球經濟正瀕臨大蕭條以來最為嚴重的滑坡衰退。

王毅認為，是在後疫情時代，在世界究竟向何處這個問題上，各國都不能掉以輕心，更要防止作出錯誤的抉擇。

王毅強調，聯合國的成立代表公理戰勝強權，是跨時代的進步。歷史的車輪滾滾向前，任何企圖重拾霸權主義、將世界拖回叢林法則的作法都注定不可能成功。王毅認為，無論國力強弱，都是國際社會平等一員；各國人民無論身處何地，都有全力過上美好生活。並暗諷以為自己拳頭大就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代所拋棄。

(中時 )