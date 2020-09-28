藝人伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有一子小哈利，幾個月前，18歲哈利因幫媽媽編女團舞受到關注，IG帳號也跟著被挖出，穿女裝的照片在陸網掀起熱議，隨後他便清空所有貼文並設為私人帳號，近日他再曬出穿著女裝的照片，
照片中，小哈利把頭髮挑染成黑金雙色，身穿一件粉紅色透視紗裙裝，臉上化著同色系的妝，看來有點嫵媚，另外還有一張他雙手拉開裙擺，配上情境十足的妖嬈表情，似乎相當滿意這個造型，玩得頗盡興。
同時，小哈利也發文：「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（天天女生，一輩子當女生）」，對於自己是「女性化男孩」十分自豪，照片在陸網傳開，吸引許多網友留言力挺「做自己挺好」、「自己喜歡就好」。
事實上，伊能靜向來就認同小哈利「做自己」的決心，而庾澄慶之前也在網上曬出父子合照慶祝兒子高中畢業，並感性說：「看著孩子長大才知道時間有多快！祝福你平安健康快樂！」一番話護子心切；另外，哈林7月底過59歲生日時，他也曬出兒子親自畫的畫作，開心炫耀是哈利送的禮物，流露以兒子為榮的興奮之情。
(中時新聞網)
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