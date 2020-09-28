奧斯卡得主喬治克隆尼（George Clooney）自導自演的電影《永夜漂流》，近日釋出最新劇照。他在片中飾演年邁的天文學家，在經歷地球浩劫後，獨自留守在極地觀測站，努力將地球慘遭毀滅的現況傳達給遠在幾千哩外、正準備回航的太空人。

相當熱愛太空故事的喬治克隆尼，過去曾在訪問中提到他成長的60年代正是太空探索最為蓬勃之時，家家戶戶都熱切關注美國的太空發展進度，成為太空人更是他那一代年輕人最初的夢想。當太空人阿姆斯壯成功登上月球時，喬治克隆尼年僅8歲。

他回憶道：「晚上我們走出屋外眺望天空中的月亮，以為就這樣可以見到太空人登陸月球。在那個年代，我們熟悉每位太空人的名字，我們甚至想模仿著吃太空人的食物。」這次有機會執導這部以太空為題的電影《永夜漂流》，可說是為自己完成了童年夢想。電影《永夜漂流》2020年12月將於Netflix上線。

(中時 )