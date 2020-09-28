今年特地新增3D列印器材，突破學子創作框架。（黃婉婷攝）

職探從小扎根，桃園楊明國中3年前成立全市首座職業試探中心，提供國中、小學生電機電 子、設計類群的課程體驗，不但能動手自製音樂盒、遙控車，還能繪製版畫風格卡片與零錢包，今年更首度加入3D列印實作，突破平面創作框架。

位於楊梅區的楊明國中，是全市第一個成立職業試探與體驗示範中心的學校，內部設有電機電子與設計類群的仿真教室，師資則與周邊職校合作，邀請專業教師前來授課，主要針對國小6年級及國中學生進行長約2小時的體驗課程，協助學子培養對技職的興趣，發掘人生潛力。

相較於學科教育，職業試探中心以「動手玩創意」的方式進行，先由教師講解今日工事了解電子工程人員應具備哪些技能，再來製作課堂作品，如使用電烙鐵製作智能小檯燈、古典樂派音樂盒，或是利用自走車的結構，讓學生了解電子元件與車輛循跡行進的原理。

楊明國中輔導室主任蔡瑞琴認為，孩子到中心來的體驗相當全面，走進教室就能感受到美與機能的呈現，接著對職群建立起基本認知，再進入實際操作，老師也會舉實際案例，好讓學生了解類群與生活的關聯，幫助他們了解自身興趣所在，進而對未來職涯做出選擇。

為了精進課程規畫，校方今年特地跟上業界潮流，增加3D列印實作課程，並添購6支3D列印筆，讓學生在平面設計之外，也能夠接觸立體創作，打破只能在特定範圍揮灑創意的框架，提升課程專業度與豐富度。

(中時 )