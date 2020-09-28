我國漁船新凌波236號行經釣魚台12浬處，遭兩艘日本海上保安廳公務船攔截撞擊，導致船首當場毀損。儘管我漁船聲稱對方刻意甩尾衝撞，日方則聲稱擦撞，雙方各說各話，但令人無法接受的是，在這片主權猶有爭議的傳統漁場，日方維護漁權主權寸土不讓，我官方態度卻暖昧低調，不敢據理力爭，既不見護漁誠意，對主權也不敢吭一聲；當官方如同軟腳蝦，難怪我漁民淪為砧上魚，任人宰割。

釣魚台海域長期是台灣漁民傳統漁場，在1970年代被二次世界大戰期間佔領釣魚台的美國，把行政權交給日本，自此我方、中國及日本都聲稱擁有主權，爭議歷經半世紀，始終無解。在國際政治及國力強弱下，我國漁民屢遭日艦驅逐，甚至人船扣押、罰款判刑，已是漁民恆久的驚悸與傷痛。

但現況統領、國力差別，絕不能是人為刀釜、我為魚肉的理由。2008 年我國27噸的台北縣籍「聯合號」海釣船在釣魚台6浬處，遭日本200 噸海保廳公務船撞沉，當時從台北縣政府強硬抗議、召開國際記者會，馬政府交涉態度也由軟而硬，終於日方從一開始怪責我方船隻，到最後不得不道歉賠償，台日也進而在2013年簽訂「台日漁業協議」，正是政府暫時擱置主權爭執，也以保障漁民權益為先的明確之舉。

再看這次不到50噸的新凌波號漁船遭206噸日艦撞損，雖幸未沉船，卻結結實實又是一椿我漁船遭日艦大欺小的侵凌事件。相較日本官方義正嚴詞指責我漁船侵入「領海」、並未「衝撞」漁船，我官方從駐日代表處以至外交部，對「主權」、「領海」連屁都不敢放一個，甚至對「衝撞」情節也聲稱要等候日方調查，當「事主變公親」、「球員變裁判」，我官員還要傻等日方善意，新凌波號能向誰要公道？

尤其新凌波號事件已是今年第六件台日漁業糾紛，當藍營立委要求外交部向日方嚴正交涉、復開台日漁業委員會談妥漁權，外交部卻聲稱日方擔心資安問題而拒開線上會議，須等疫情之後面對面會商，但美國、日本、捷克近期都有訪台團享有外交泡泡，我政府不能為漁民權益製造「漁權泡泡」嗎？當中華民國官員碰到日本，就無法勇敢、積極地中華民國漁民發聲，這不是媚日，什麼才叫媚日？

(中時 )