年度超鬧爆笑喜劇《阿公當家》集結奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、重量級女星鄔瑪舒曼、《醉後大丈夫》羅伯里戈爾、《金翅雀》奧克斯弗格雷與奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯聯手搞笑。

片中阿公和金孫鬧翻互相惡整，77歲的勞勃狄尼洛更顛覆形象超犧牲演出，不僅在女婿面前兩度露鳥出糗，還要被迫與長達2公尺的真實巨蟒同床共枕，彷彿重現電影《教父》中經典的馬頭橋段，讓人笑到噴飯。

勞勃狄尼洛出糗露鳥爆笑演出。（甲上提供）

但讓勞勃狄尼洛印象最深的是，片中連友人葬禮都成了爺孫大戰的現場，金孫在勞勃的手機裡設定鬧鐘，故意在葬禮上播放超大聲的電音舞曲，嚇的他到不小心把手機丟到棺材裡，他說：「我還得把手伸進棺材裡，甚至要把屍體的腳抬起去撈手機，連演屍體的演員都覺得太荒謬而笑場。」

在一旁向死者致意的克里斯多夫華肯看到演員躺在棺材裡笑到發抖，還不忘配合大喊：「他活起來了！真是奇蹟啊！」笑翻全場。該片改編自全球暢銷150萬冊小說，由《鼠來寶》名導提姆希爾執導，將在30日起全台上映。

(中時 )