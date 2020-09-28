不少人心裡都曾想過，會不會有天偶像劇情節故事會發生在自己身上。一位女網友到超商購物後，驚見大亨堡上有店員「5字」的搭訕，PO上網詢問意見要怎麼回覆，沒想到故事就此超展開。網友見原PO是位正妹紛紛暴動直呼「我也想要！」

一位女網友到超商購物後，驚見大亨堡上有店員「5字」的搭訕，PO上網詢問意見要怎麼回覆，沒想到網友見原PO是位正妹，紛紛表示「我也想要！」（摘自爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上表示，她去7-11買大亨堡，結帳時店員還特別叮嚀，說外盒貼上膠帶比較不會鬆開。回去要打開時，突然看到包裝盒上有一行字，寫著「好想認識妳」，並畫上一顆愛心。讓原PO不知所措表示「所以我要再回去跟他say hello嗎？」

貼文一出，網友卻紛紛表示不同意見，有人認為店員很會撩「偶像劇般的浪漫情節阿」、「像極了愛情」、「懂撩欸」；也有人認為「傻女孩！他是對每個女人都這樣寫...」、「北七，要留自己的line啊」、「感覺是其他客人寫的」、「每個客人都撩一下，總是有機會成功的」。

不過討論串風向一轉，網友見原PO是位正妹，紛紛不當軍師，改開撩她。「我的字好看吧」、「我也要」、「在這私訊我就好」、「我可以先加個line嗎」、「我也想認識妳」。直接從被店員搭訕的劇情超展開，最後原PO似乎還是不知道怎麼回覆。

(中時新聞網)