桃園市原住民人口比例居全國第3，來自16族的原住民族學生數更突破萬人，有鑑於都會區原住民學生數已高於復興區，桃園市政府教育局將原在復興區的原住民族教育資源中心，遷址至都會區都會區原住民族重點學校，以便擴大服務範圍，並於28日舉行揭牌典禮。

根據統計，桃園全區原住民人口比例僅次於花蓮縣及台東縣，居全國第3位，同時也是都會區原住民人口最多的縣市，來自16族的學生人數更居全台之冠，原民教育成為桃市目前首要的推動工作之一。

為了符合原住民族教育法精神，教育局國小教育科長沈可點表示，由於桃園原民學生有9成在都會區就學，但市區學校在民族教育的推廣上較為薄弱，今年特將資源中心位址由復興介壽國中移至大溪僑愛國小，可讓服務範圍擴大，將資源挹注在國小至國中端，亦能向上推展至高中教育。

原住民籍的巴崚國小校長高理忠認為，中心遷址後，內部研發的課程與教材，能讓整個桃園的原住民受惠，也會協助各族成立工作坊、聘任族語老師，以學生為主題編輯教材，年底便會出版泰雅、阿美、賽德克、排灣與布農5個族群的教材，再逐年遞增。

至於桃園較少數的族，則會利用「遠距教學」的方式，串聯外縣市族語教師，如邵族的母語推廣，就必須與南投縣教育局合作，以數位學習平台作為媒介，提供多元學習渠道，維護學生受母語教育的權利。

(中時 )