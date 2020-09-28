蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，外交部長吳釗燮表示，漁船目前回到台灣，後續會跟日方釐清相關事實、責任。對此，前外交官介文汲表示，政府應該要向日方嚴正抗議，進行交涉，並痛批駐日代表謝長廷太軟弱，讓日方對台「軟土深掘」。

介文汲28日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，我們駐日這幾年的外交，真的讓台灣人沒什麼尊嚴，並批評日本公務船衝撞我國漁船的行為十分野蠻。同時，他也隨，政府應該立刻對日本提出抗議，並要求日方徹查這個行逕。

介文汲質疑政府的說法，指很少國家用這種方式辦外交的，用這種方式辦外交的話，這個國家的外交部長早該下台了。

介文汲也砲轟駐日代表謝長廷，是外交的大外行，以為外交就是每天穿的漂漂亮亮去參加社會活動，「對不起，正式的外交官，每天都在第一線跟駐在國打仗，保衛你自己國家人民的尊嚴、生命財產」，但現在卻沒這樣做，反而表現得非常軟弱，讓人家軟土深掘，「以後人家碰你一艘船，或把船撞沉了，後悔都來不及」。

介文汲指出，如果第一線的大使不能把很多事控制駐，會讓國內產生強烈反感和積怨，而謝長廷的軟弱，總有一天會讓日本發現台灣民間對日的積怨，而日本則會很現實的說，派一個職業外交官來，讓他們能知道實際情況和台灣民間的反應。

最後，介文汲也說，不要把外交搞成大外宣，因為面對國家利益的時候，人家只會站在自己的立場，並呼籲外交部，不管什麼情況，遇到我們的國家權益、漁民的尊嚴的時候，要勇敢的站出來。

(中時新聞網)