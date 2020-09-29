看到自己上榜的人第一反應會不會是「開玩笑，沒錢可能活不了，沒愛情我照樣能活得很精彩！」那如果換一種說法：「這幾個星座，沒有愛情不會死，但有了愛情會立馬活過來」是不是就無力反駁了？雖然愛情只是生活的一部分，但對這些星座來說，愛情是生活裡不可或缺的一部分！

▍1.射手座：不捨愛與自由

別看射手們平時都是一副灑脫、隨性的模樣，其實他們特別容易迷失方向，會反覆問自己「我想要的到底是什麼？」這是他們一生都在尋找的答案。射手座是在一次次愛的體驗裡成長並找到自己的。在愛情裡，他們能夠更了解自己是一個怎樣的人，喜歡什麼不喜歡什麼，需要什麼不需要什麼。就像是一次次試錯過程，不斷去愛，不斷尋找自己，這也是為什麼大家都認為射手花心的原因。

▍2.雙魚座：永遠天真，終生浪漫

《美人魚》這個故事大家都聽過吧！雙魚座就很像故事裡那個人魚公主，為了能與心愛的王子在一起，不惜冒著化作泡沫的危險用聲音換取雙腿，離開大海，走向陸地。「愛」好像就是雙魚們的生命原動力，因為相信所以願意，遇到喜歡的人，雙魚座會毫無保留的傾倒自己全部的愛。看著喜歡的人開心的模樣，想著與他相處的一點一滴，好像世界萬物都會變得可愛起來。

▍3.巨蟹座：愛是安全感的來源

巨蟹座是一個很缺安全感的星座，如果沒有愛情，巨蟹座容易變得敏感、脆弱，覺得自己好像滿腔的溫柔沒地方使力，甚至陷入長期的自我懷疑。對於巨蟹座來說，最幸福的事情莫過於你喜歡的人剛好也喜歡你，被愛人擁入懷中，一起組建屬於你們的溫馨家庭，有了愛的力量，生命好像才有了歸宿感。

▍4.白羊座：炙熱地愛吧

白羊座沒有辦法獨自一人消化他們與生俱來的炙熱情感，他們好像總是很多精力，覺得人生就是要做自己想做的事情，愛自己想愛的人。白羊座是個典型的行動派，遇到喜歡的人，會多了很多莫名其妙的勇氣，會為了兩人的未來奮力奔跑，工作和生活都會變得積極起來。愛情是他們的燃料，能夠徹底點燃他們對生命的熱情，炙熱地愛，炙熱地活。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)