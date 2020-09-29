娛樂8點半》七旬資深藝人陳麗卿，曾是《七仙女》幕後代唱，並於《群星會》固定演唱，在50年代可說是紅極一時，雖然演藝事業相當順遂，但感情路上卻相當坎坷，三段婚姻皆已離婚收場，晚年時不僅被酗酒的兒子家暴，更罹患高血壓等疾病，讓她一度對人生感到絕望，多次輕生想結束生命，對照昔日風光時刻，晚景可說相當淒涼。

陳麗卿自幼熱衷唱歌，每當有親戚朋友到家裡造訪，必定會展露一手，而父母看在她有強烈表演慾望下，便幫她報名首屆中廣歌唱比賽，天生擁有一副好歌喉的她，果然不負眾望拿下第二名佳績，國中畢業後未繼續升學，而是到酒店當駐唱，當年名導李翰祥拍攝《七仙女》時，不僅被相中成為江青的代唱，成為50年代黃梅調電影幕後代唱的代表人物，更是台視《群星會》固定班底，演出足跡遍布東南亞，收入更讓她在台北添購4間房子，足以見得當年火紅程度，作風大膽的她，特別前往新加坡拍攝寫真集，在當時民風保守的年代，自然掀起不小話題，但也成功打響在演藝圈的知名度。

陳麗卿３段婚姻皆以離婚收場。（圖／中時資料照）

陳麗卿在演藝圈雖然名利雙收，但始終無法適應紅包場應酬風氣，加上婚後想將重心放在家庭，便在事業處於巔峰之際，選擇淡出演藝圈，當時邁入婚姻的她，以為找到人生下半輩子依靠，豈知竟是人生噩夢的開端，有暴力傾向的丈夫多次對她家暴，即便被打到昏迷倒地，丈夫依舊置之不理，因此徹底心死決定離婚，沒想到接下來兩段婚姻，仍舊是以離婚收場，不再相信愛情的她，便將重心都放在與第一任前夫生下的兒子身上，而從小在優渥環境裡長大的兒子，卻成為父親翻版，除了不時跟她索討生活費之外，要不到錢還會拳腳相向，此外就連三個前夫也經常向她要錢，四個男人無休止的索取之下，讓她只能變賣房產求現。

身陷生活困境的她，為了賺取生活費只好重返紅包場，甚至還開了12年的計程車、西門町賣豬血糕，好不容易靠雙手打拚存得300百萬，結果竟又被朋友騙錢捲款潛逃，畢生積蓄再度歸零，諸多打擊接踵而來的情況下，讓她罹患憂鬱症、心臟病、高血壓、糖尿病等疾病，甚至多次企圖輕生，如今她

陳麗卿晚景淒涼，不僅遭兒家暴還吃餿水過活。（圖／中時資料照）

靠著政府救濟金補助，以及中低收入戶和租屋補貼過活，但一個月僅台幣1萬2千元，生活可說相當拮据，甚至還有名嘴在節目爆料，70多歲的她慘到得靠翻垃圾桶充飢過活，晚景淒涼模樣讓人鼻酸，不過如今她靠著宗教信仰走出人生谷底，也會到老人院做義工，盡力讓自己過得很充實，而3年前出席活動時，被問即是否與兒子還有聯繫？她則表示被傷的很徹底，早已沒有聯絡。

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