【回憶殺】現年54歲的高怡平日前擊敗藍心湄、夢多，勇奪金鐘《生活節目主持人獎》，當場哭到久久不能自己，因為她已經離開螢光幕長達18年，雖然能再回到熱愛的演藝圈，但要重新適應新環境，對她來說是一大挑戰。

高怡平是北一女、台大外文系的高材生，考取中視的外景主持人後，在崔麗心主持的節目《我愛早晨》做外景主持，由於口條流利、台風穩健，受到不少觀眾喜愛，1996年更因主持《非常男女》走紅，《IQ GO》、《完全娛樂》、《快樂星期天》等也是她的代表作。

高怡平是知名主播、主持人，《非常男女》是她的代表作之一。（圖／中時資料照）

高怡平演藝重要記事

36歲那年，高怡平正在演藝崗位發光發熱，此時緣分悄悄來臨，與經營房地產和飯店業的蘇曉萌交往三個月赴美閃婚，隨即息影移居上海、美國，專心當家庭主婦與人妻，不過相較之下，演藝事業才是她最熱愛的，2016年決定復出演藝圈，接下節目《轉轉發現愛》。

睽違18年重返螢光幕，高怡平坦言電視圈的環境已經落差很多，但步入家庭的十幾年時間，讓她學會面對生活中的高低起伏，加上原本的能力就很好、打從心中熱愛這份工作，很快地又熟練起來，獲得金鐘評審的肯定，奪下《生活節目主持人獎》。

高怡平擊敗藍心湄、夢多，勇奪《生活節目主持人獎》。（圖／廖映翔攝）

(中時新聞網)