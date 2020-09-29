NBA總冠軍幾勝幾敗？統計數字結果意外

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

美國職籃(NBA)這個球季的賽程雖然受到新冠疫情有所延後，但努力克服下總算順利進行到最後精彩萬分的7戰4勝總冠軍系列賽，台灣運彩除了場場都會提供「單場」及「場中」投注外，還會有「系列賽正確結果」特別項目的玩法，究竟這個總冠軍系列賽會是哪一隊以幾勝幾敗的結果勝出，大家可以一起來探討及預測一下。

NBA總冠軍「系列賽正確結果」投注眉角。(台灣運彩提供)

NBA總冠軍「系列賽正確結果」20年來的統計數據顯示，出現最多的是「4勝2敗」的結果，高達7次；出現最少的則是「4勝0敗」的結果，只有3次；至於「4勝1敗」及「4勝3敗」則分別出現6次及4次，大家投注前可以參考。今年有1個特別需要考量的點，那就是「以往享有多1場主場優勢的情形，今年因為新冠肺炎疫情不復存在」，以往根據NBA的賽制，進入總冠軍賽的隊伍會以例行賽戰績較佳者享有多1場的主場優勢，奪冠機率高達75％，但今年因為受到疫情的影響，復賽後的所有賽程都集中在中立場地的奧蘭多迪士尼樂園舉行，所有隊伍以往會有的主場優勢都不再，2隊都在中立場地比賽下，大家投注前反而應該更側重球隊以往在「非主場」(即「客場」) 的戰績表現；此外， 2隊例行賽的對戰紀錄、主力球員總冠軍賽的參賽經驗、晉級季後賽戰績及傷兵情形等，也是大家投注總冠軍「系列賽正確結果」時的重要參考。

近20年NBA總冠軍比賽結果統計。(台灣運彩提供)

本季例行賽湖人Vs.-熱火比賽結果。(台灣運彩提供)

晉級季後賽戰績。(台灣運彩提供)

NBA現在進入1年1度最緊張刺激的總冠軍賽，大家可以好好把握本季最後可以投注的機會，除了單場、過關及場中投注外，也可以買張「系列賽正確結果」的特別項目玩法，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時新聞網)