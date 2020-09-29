母乳繼驗出新冠病毒後，最新研究顯示，母乳也能用來治療新冠肺炎、殺死病毒。

新冠肺炎疫情期間，親餵母乳究竟是不是安全的行為一直是科學家及父母擔心的問題，部分聲音認為，讓疑似感染、或確診感染新冠肺炎的女性親餵母乳，將會增加嬰兒的感染風險。不過香港《南華早報》報導，北京化工大學教授童貽剛領導的團隊25日在生物科學開放式預印本存儲庫網站biorxiv.org發布的2篇論文顯示，母乳或許能預防及治療新冠病毒。

研究團隊將2017年蒐集的母乳用來測試暴露到新冠病毒的各類細胞，這些細胞涵蓋動物的腎臟細胞、年輕人的肺部細胞、腸道細胞等。研究人員將健康的細胞和母乳混和，之後再將母乳洗掉，讓浸泡過母乳的健康細胞和新冠病毒接觸，他們發現幾乎沒有病毒附著或病毒進入這些細胞的跡象，同時原本已經受感染的細胞也停止病毒複製的工作。

他們因此得出結論，大多數活病毒株都被母乳殺死，母乳能夠抑制感染，就像母乳能夠抑制細菌及愛滋病毒（HIV）一樣。

為何母乳能夠殺死病毒？童貽剛及他的同事原本推測，新冠病毒可能對包括乳鐵蛋白在內等母乳內既存的部分抗病毒蛋白敏感，不過後來發現沒有任何一種蛋白能夠有效發揮作用，反而乳清才是最有可能抑制病毒的物質。這份研究指出，乳牛及山羊的乳清能夠抑制約70%的活體病毒株，人乳乳清的抑制效果卻能達到100%，殺死各類細胞內的病毒。

研究報告顯示，目前沒有發現任何人乳造成的危害，母乳在殺死病毒的同時還能促進細胞增生。

此外，研究也發現，如果將母乳加熱至90度，只要10分鐘就會讓乳清蛋白失去活性，導致對抗新冠病毒的防護力下降至20%以下。

(中時新聞網)