近日台股跌破季線，這是今年4月下旬以來首度跌破季線，而在週K線上出現今年3月8523點起漲以來，首根明顯的長黑K棒，行情震盪加劇。技術分析上，季線被市場視為是多空分界，一旦大盤跌破季線，市場信心就會動搖；即便季線仍然上揚，但是先前漲多的股票往往會進行位階修正，例如大盤已跌破季線，還在月線與季線上方的股票，由於部份籌碼鬆動，獲利賣壓出籠，股價就會向下方的月線或是季線靠攏，進而產生補跌現象。

特別是今年10月上旬，由於有4天中秋與3天國慶連假，加上中美關係緊張，國際變數仍多，因此部份資金不願抱股過節，出現反向的結帳動作，對於個別股而言，修正波就更明顯。

面對第4季的行情，隨著大盤首度跌破季線，強勢股向季線進行補跌，而弱勢股不僅跌破季線，且該股季線已開始下彎，股票多空會進一步分歧，可以做多的股票檔數會較先前減少。本波修正後，多頭架構仍在（如季線守住、上升趨勢線守住等）的個股才是接下來的選股方向。

至於已經轉空的股票，逢反彈則是要站在賣方，甚至是空方。今年10月大盤走勢會決定整體第4季行情，多方觀察指標在於季線不能走平，甚至不能下彎，一旦大盤季線開始下彎，整理期就會加長。

隨著10月國慶即將到來，綠色能源、生技醫療、半導體等一直是與官方政策扶植最為相關的產業，後續是否會有進一步的刺激政策推出令人關注。先前政府提出2025年再生能源發電要占20%目標，加上蘋果、Google、台積電等國際大廠對綠電需求增加，太陽能與風力發電前景持續看好，如茂迪、元晶、國碩、中興電、華城、大亞等，後續注意輪動節奏。

至於生技醫療以新藥股與防疫股為焦點，近日多家業者所研發的藥品進度符合預期，市場給予正面解讀，股價震盪走高，而隨著冬季將至，市場對疫情再起的擔憂升溫，防疫股也有資金進駐，如核酸檢測試劑、快篩試劑、疫苗等個股為先，如富錦寶齡、亞諾法、國光生等可留意。

另外，半導體受到市場傳出美國將制裁中芯國際等消息面刺激，台灣半導體業後續可望迎來轉單效應，同時進一步調漲報價，相關晶圓代工、IC設計、記憶體業者，本波將因此受惠，股價表現也可列入追蹤。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時新聞網)