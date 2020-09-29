知名餅乾品牌與全聯共同推出一款「寶可夢保冷袋組合包」，單買餅乾一組有9包，售價99元，再額外多贈送一個「皮卡丘保冷袋」。(摘自我愛全聯-好物老實説)

知名餅乾品牌與全聯共同推出一款「寶可夢保冷袋組合包」，單買餅乾一組有9包，售價99元，再額外多贈送一個「皮卡丘保冷袋」。(摘自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心主打社區型機能零售商機，受到許多家庭主婦喜愛。不過精打細算的主婦們，近日卻因為一位民眾分享賣場內某商品的「皮卡丘贈品」而全面失控，婆媽們紛紛「為了贈品」前往賣場搶購。網友看了也表示「好可愛！買起來！」

一位民眾在臉書「我愛全聯-好物老實説」上表示「為了贈品而買」。原來是知名餅乾品牌與全聯共同推出一款「寶可夢保冷袋組合包」，單買餅乾一組有9包，售價99元，再額外多贈送一個「皮卡丘保冷袋」，價錢划算到讓人眼睛為之一亮。據了解，這款「奧利奧寶可夢保冷袋限定組」為全聯獨家皮卡丘設計款，保冷袋為尺寸20*13*15（cm），全台限量 27,000 盒。

不少人聽到原PO分享的第一手訊息，紛紛手刀去賣場購入，更有人一次買了4組。網友分享，這大小剛剛好可以放下小孩的午餐便當，也讓更多觀望的民眾忍不住「為了贈品」衝一波。

網友表示「真心謝謝你提供第一手消息，我也衝去買了」、「立馬去搜刮，裝小孩便當+碗剛剛好」、「看上可以當便當袋」、「我也是為了贈品而買，真的很可愛」

不少人聽到原PO分享的第一手訊息，紛紛手刀去賣場購入，更有人一次買了4組。（摘自我愛全聯-好物老實説）

(中時新聞網)