近月因解放軍持續對台軍事施壓，台海可能開戰氣氛迷漫，大陸有許多議論認為，1996年台海危機若非解放軍內部的3名台灣間諜洩密，當年就趁演習之際一舉攻下台灣。不過，網上議論所依據資料多有錯誤，部份被指為台海危機洩密者雖亦是間諜，卻因時空錯置或事實誤植以致張冠李戴，有些傳言甚至涉及中共元老之子，以訛傳訛後反而模糊了台海危機的真相。

1996年台海危機確是兩岸自1958年最後一場空戰後最大的軍事危機，大陸從1995年進行多次導彈試射及海上攻防演練，持續至1996年3月。據兩岸官方事後公布的資料，當時長期為台灣提供情報的共軍少將劉連昆洩漏了演習計劃，導致美方決定派遣2艘航空母艦戰鬥群駛近台海，共軍為此臨時修改演習計劃，並放棄攻佔台灣外島。不過事後劉連昆身份曝光，與前共軍軍官、中介人邵正忠被逮捕後，兩人皆遭判處死刑。

大陸軍方對於此案顧慮甚多，因此公布的情節極有限，網上與媒體各種傳言極多。最常見的說法是1996年未能藉演習之際一舉攻下台灣，是因為共軍內部出了「3個叛徒」，除了前述的劉連昆與邵正忠之外，還有一位是解放軍空軍少將、指揮學院院長劉廣智。但是，因案情時間不符，證實劉廣智涉入此案的說法乃是網路文章誤植後以訛傳訛。

劉廣智雖然也是因為替台灣做情報工作而被捕處死，但與1996年台海危機無關，他被捕的原因是2003年陳水扁總統透露大陸496枚導彈對準台灣，中共加緊查緝出隱藏在南京的台灣軍情局上校李運溥情報網絡才牽出劉廣智的間諜案。根據後來的資料顯示，劉廣智是1996年台海危機結束3年之後的1999年才加入台灣的情報工作，在2004年被捕後遭處死刑。

前共軍總參二部副部長姬勝德官拜少將，是前中共副總理姬鵬飛的兒子，1999年因貪污、挪用公款與出賣軍事機密被捕，獲判死刑、緩刑2年後改判無期徒刑。他也被傳言與1996年台海危機洩密案有關。（圖／網路）

另一位被大量網上文章傳為1996年解放軍功敗垂成的共軍高級軍官，是早年港澳與僑務的一把手、前中共國務院副總理姬鵬飛的兒子姬勝德。姬勝德原任官至中央軍委總參謀部情報部常務副部長，當時的情報部長是副總參謀長熊光楷兼任，姬勝德雖因身為「紅二代」而受到信任，仕途順暢，但個人生活靡爛，因此一直未獲授予更重要職務。他1999年因貪污、挪用公款炒股、收受廈門遠華集團賴昌星數百萬美元賄賂且向美方出賣軍事情報獲2千餘萬美元等罪，被共軍撤職查辦，且極可能判處死判，其父姬鵬飛為他在黨中央內部奔走求情未果，憂憤之下吞安眠藥自殺殞命。姬勝德後來獲判死判、緩刑2年執行，隔年改判無期徒刑撿回一命。

網上有不少人把姬勝德的洩密案與1996年台海危機連結起來，信之者言之鑿鑿，他的罪名中雖然有「隱瞞本人和社會上、香港、外國組織的不正當關係，並透露、洩露了軍方機密」，但無法證實1996年台海危機洩密案有關，只知洩露軍事機密的對象包括在香港活動的美國情報部門外圍組織，當然也有可能是1996年台海危機時美方掌握共軍情報的來源之一，只是與台灣情報部門無關。加上姬勝德常年待在廣州軍區，經常前往港澳，而台灣軍情局處長與劉連昆見面也是在廣州，劉連昆1999年被捕，與姬勝德被捕又是同一年，很容易讓人聯想兩案之間可能有外界尚未得知的秘辛。而此類案件事涉機密，通常不會公布細節，因此留給外界不少想像空間。

(中時新聞網)