因為新冠肺炎疫情，今年法國網球公開賽台灣選手參賽人數減少，莊吉生男單會內賽第一輪飲恨後，只剩下寶島一姐謝淑薇繼續爭光，台北時間28日晚上謝淑薇先於女單出征，6比3、7比6（7比1）重挫從會外賽打進來的奧地利選手哈絲（Barbara Haas），挺進法網女單第二輪，也收下個人本季單打會內賽首勝。

謝淑薇目前單打世界排名第63，比哈絲的143名高，首盤小薇在第4局和第6局均破發成功，儘管第5局也被回破一次，靠著多一個破發球局的優勢，順利搶下第一盤；第二盤謝淑薇再接再厲，不過在局數5比3領先時被哈絲追上，雙方最後進入搶七，緊要關頭小薇不再客氣，連得6分再度聽牌，雖然一個發球分被破，還是在握有5個賽末點的情況下順利收下勝利。

這是謝淑薇生涯第4度晉級到法網女單第二輪，而她個人生涯在法網單打最佳成績是2017年第三輪，下一戰對手是波蘭19歲選手思薇雅蒂（Iga Swiatek），為雙方生涯首度交手；思薇雅蒂是去年法網女單16強，今年第一輪6比1、6比2輕取大會第15種子捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

除了單打，謝淑薇也會繼續和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）拚女雙，第一輪對手是美國桑琪士（Maria Sanchez）／澳洲夏爾瑪（Astra Sharma），比賽預計明天登場，也代表謝淑薇得面對一日單、雙打兩戰考驗。

(中時 )