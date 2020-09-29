民進黨政府近期施政滿度，又一民調出爐。媒體公布總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，施政信任度與整體執政滿意度民調，有57.8%民眾表示信任蔡總統，另有35.9%表示不信任，信任比例較上個月減少6.4個百分點，不信任度上陡增6.2個百分點，若與上月相較，信任與不信任比率的消長合計超過19個百分點。

據《美麗島電子報》28日公布「9月國政民調」民調結果，在經濟施政上，有近6成(59.6%)民眾認為「國內整體經濟現況不好」，比上月略增0.5個百分點，有37.1%認為好，未明確回答有3.4%。

民調也就「政府全面開放進口美國牛肉，以及含有瘦肉精的美國豬肉和內臟，整體來講對台灣是好處或壞處比較多？」，調查結果顯示，有51.6%認為弊大於利、27.4%利大於弊、8.9%利弊各半，未明確回答的有12.0%。

此外，值得注意的是，在「總統施政滿意度」方面，有57.8%民眾表示信任蔡總統，另有35.9%表示不信任，未明確回答的有6.3%。若與上月所作結果相較，在信任度上陡降6.4個百分點，不信任度上陡增6.2個百分點，信任與不信任比率的消長合計超過19個百分點。

此外，民調也針對「整體執政表現」進行調查，結果發現，表示滿意的受訪者有58.8%，較上個月降低6.6個百分點，表示不滿意的民眾有36.6%，較上個月增加5.1個百分點。

而對於蘇貞昌施政滿意度，民調結果也顯示，有54.5%的受訪者表示滿意，但同樣較上個月減少5.5個百分點，不滿意的有38.1%而比上月增加3.6個百分點，未明確回答的有7.4%。顯示民眾對蔡英文及蘇貞昌的施政滿意程度均下降。

此份民調係由《美麗島電子報》委託戴立安執行，由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪；訪問範圍為全國22縣市滿20歲以上民眾，調查時間在9月23日至24日，由訪員進行電腦輔助電話訪問(CATI)，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時新聞網)