北京新發地市場28晚間豬肉批發大廳重新開市，根據《北京日報》報導，針對重新開放的豬肉批發大廳將堅持批發屬性，分時段面向一二級採購商開放，不接待個人消費者。新發地農產品批發市場常務副總經理顧兆學表示，目前新發地豬肉大廳禁止所有的進口肉類凍品銷售。

據了解，此次豬肉批發大廳復市升級實施「批零分離」，重點強化常態化疫情防控、人員和貨品追蹤溯源、公共衛生監測管理，經過全面的提檔升級達到交易環境乾淨整潔、交易秩序規範標準、經營業態清晰明朗，要讓所有人員和貨品「來源可追溯、去向可追蹤、責任可追查。」

而重新開放的豬肉批發大廳分為一級、二級批發廳兩個獨立的區域，均實行「賣方註冊制，買方會員制」，顧兆學表示，28日晚上進場680頭白條豬，大概是疫情前的1／4，隨後供應量將不斷上升，目前新發地豬肉大廳禁止所有的進口肉類凍品銷售，進廳人員數量控制在600人以內，每2平方公尺不超過1人。

(旺報 )