香港金融管理局總裁余偉文28日撰文指出，金管局將與大陸研究將債券通交易品種擴展至回購及其他衍生工具，例如利率互換，也會繼續優化目前的外匯對沖安排。他表示大陸債券市場對外開放仍有很大潛力，國際資金大量湧入是指日可待的事。同時國際投資者參與大陸債市機制和配套仍有進步空間。因此，債券通的優化是持之以恆的工作。
據中新網引述余偉文撰文指出，隨著大陸債券占國際投資者投資組合的比重上升，管理外匯、利率和流動性風險的需要也不斷增加，提供更多元化的風險管理工具是首要工作之一。而從2017年香港金管局和中國人民銀行聯手推出債券通後，債市的開放力道和步伐顯著提升。
他指出，參與債券通的投資機構，在3年間從零開始增加至目前的578家；日均成交量由開通首月的14.8億元（人民幣，下同）上升超過10倍至今年8月的195億元。
而今年前8個月，債券通占境外投資者在大陸銀行間債券市場成交量的52％。自2017年7月債券通開通至今，境外機構持有境內債券淨增加1.96兆元，其中29％是通過債券通持有。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。