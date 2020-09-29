香港金融管理局總裁余偉文28日撰文指出，金管局將與大陸研究將債券通交易品種擴展至回購及其他衍生工具，例如利率互換，也會繼續優化目前的外匯對沖安排。他表示大陸債券市場對外開放仍有很大潛力，國際資金大量湧入是指日可待的事。同時國際投資者參與大陸債市機制和配套仍有進步空間。因此，債券通的優化是持之以恆的工作。

據中新網引述余偉文撰文指出，隨著大陸債券占國際投資者投資組合的比重上升，管理外匯、利率和流動性風險的需要也不斷增加，提供更多元化的風險管理工具是首要工作之一。而從2017年香港金管局和中國人民銀行聯手推出債券通後，債市的開放力道和步伐顯著提升。

他指出，參與債券通的投資機構，在3年間從零開始增加至目前的578家；日均成交量由開通首月的14.8億元（人民幣，下同）上升超過10倍至今年8月的195億元。

而今年前8個月，債券通占境外投資者在大陸銀行間債券市場成交量的52％。自2017年7月債券通開通至今，境外機構持有境內債券淨增加1.96兆元，其中29％是通過債券通持有。

(旺報 )