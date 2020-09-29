大陸解放軍軍機近期頻擾台，但為何多從西南、東北空域進入？桃園市議員兼名嘴黃敬平受訪表示，其實大陸早就摸透台灣的軍事部屬，軍機過來多走東北、西南２端，往西南飛除了進出巴士海峽之外，高屏外海也是台灣潛艦伏擊區，往東北飛的話也能同時偵蒐首都北北基、甚至桃竹苗一帶地區。

共機自16日起至24日止共有46架次擾台，其中數度飛越台灣海峽中線，對此，過去主跑軍事線的黃近平，近日接受《中評社》專訪表示，大陸戰機進入台灣防空識別區(ADIZ)，東北端是台灣頭，西南端是台灣尾，一旦發生台海戰事，因台海空防第一線已經移動到澎湖，而走東北原因是該區域涵蓋北北基、桃竹苗，能偵蒐新竹樂山基地雷達，甚至空軍防空作戰司令部都在範圍內。

黃敬平說，大陸戰機往台灣東北出去，走宮古海峽，是解放軍出第一島鏈的要道，一般會飛空域跟走海域，往西南飛除了進出巴士海峽之外，這裡是台灣潛艦伏擊區，也就是解放區進入南海，台灣派潛艦待命。

黃敬平指出，台灣西南海域美軍潛艦也會走，共軍戰機頻繁來飛，為的就是熟悉該域的海空域位置，說明大陸早就摸清楚台灣相關基地位置特性，與軍事戰略部署。他並解釋，這也足以證明，為何國軍天干機、電子作戰機都放在南部，其戰略意義正是反潛與偵潛的重要海空域。

而長久下來，「是否會對台灣造成什麼影響？」黃敬平說，解放軍現階段就是不斷熟悉戰術，其最終可能目的，恐是台海若不幸開戰，大陸就知道如何封鎖台灣。他也建議，台灣勢必要加強軍事防空與準備，西南海空域等於是進出南海的門口，更要嚴守把關。

(中時新聞網)