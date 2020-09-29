(中央社台北29日電)根據中央氣象局最新資訊，29日3時5分發生芮氏規模4.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台東縣政府南偏西方42.7公里(位於台灣東南部海域)，最大震度台東縣4級。1090929

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