深夜不平靜，台東地區今天凌晨3點起，相同震央附近接連發生兩起地震，規模都超過4，其中最大一起發生在4時50分，芮氏規模5.3，深度9.9公里，屬於「極淺層地震」。台東大武最大震度4級，屏東也有4級，高雄、台南也有3級、2級震度，PTT上鄉民嚇醒紛紛留言表示搖好大、好兇。
彙整深夜兩起地震，根據中央氣象局最新資訊，4時50分發生芮氏規模5.3地震，深度9.9公里，震央在臺東縣政府南偏西方 42.3 公里，臺灣東南部海域。
各地最大震度
臺東縣地區最大震度 4級
屏東縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
臺南市地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
另外，3時5分也發生芮氏規模4.4地震，地震深度10.9公里，也是淺層地震，震央位於台東縣政府南偏西方42.7公里，台灣東南部海域。
最大震度台東縣4級。
屏東縣地區最大震度 3級
高雄市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
(中時新聞網)
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