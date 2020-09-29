今年春天爆發的新冠肺炎疫情，打亂了全球經濟，也讓產值高達300億元的台灣炸雞市場有了新戰局。在國外大有斬獲的炸雞連鎖品牌「繼光香香雞」、「頂呱呱」和「炸鷄大獅」，不約而同改變布局，目光從海外轉向國內，大舉開放加盟，原因就是疫情肆虐期間，沒有群聚風險的街邊店營收不減反增，讓三大台式炸雞品牌紛紛回防拚市占率，風風火火地展開「炸雞街邊戰」！

堪稱「鹽酥雞名牌」的繼光香香雞，是台式炸雞攤轉進百貨商場發展、蛻變成連鎖炸雞店的成功代表，過去10年遠征海外有成，如今全球門市達350家（含台灣47家）。今年9月，鮮少公開露面的「香繼光集團」執行長黃智雄，打破20年來只開直營的原則，宣布開放加盟，為台式炸雞戰場投下一顆震撼彈；黃智雄冀望在加盟與直營並行下，台灣門市能在明年底衝到100家。

重新開放加盟的繼光香香雞，最新的店型除了外帶，也設計內用座位。

「如果沒有疫情，集團重心會放在海外，台灣則穩紮穩打，商場開到哪，我們就跟著到哪。」黃智雄說，疫情發生後，商場櫃位的業績受影響較深，反而是街邊店在外送助攻下，營收較去年同期成長2成，「顯示台灣的炸雞市場雖然成熟，但還有很多未開發的地方。」

負責加盟事務的總監池倩芳表示，這次開放加盟限量25席，開放地區為台北、新北、桃園、台中、台南和高雄6都，9月9日在台北的首場說明會，已有十多人報名，但加盟金不方便公布。據查，繼光香香雞20坪的店面，加盟金約200萬元上下，相當於品牌飲料店的加盟價格。

一名參加說明會的民眾，向本刊表示：「主要是想在不穩定的市場投入知名品牌創業，加上香香雞到現在才開放限區限量加盟，因此市場開發性很高，所以特地來試聽。」

繼光香香雞第二代黃智雄宣布開放加盟，首場台北說明會吸引不少人報名。（圖／馬景平攝、業者提供）

最新曝光的香香雞加盟店，設計風格與以往非常不同，不只能外帶，還新增內用區。黃智雄透露：「我們在台中已經先開一間內用店試水溫，發現增設座位可以提升來客數一成；品項方面，加盟店除了炸物，也販售新品牌『Tplus茶加』的飲料。」

創立於1973年的繼光香香雞，原本只是台北市峨嵋街菜市場的一間鹽酥雞小攤，當時由黃智雄的母親黃林美碧顧攤，生意平平。黃智雄的父親黃錦昌原本經營成衣生意，但1979年中美斷交後訂單銳減，愛做菜的他，索性回家幫老婆，改良炸雞醃料及胡椒粉後，推出「香香鹽酥雞」，一上市就大受歡迎。後來黃錦昌為了照顧老父親，帶著全家搬回台中，在台中車站附近的繼光街設攤，同樣一砲而紅，迅速站穩腳步。

以攤車起家的繼光香香雞，位於台中繼光商店街旁的總店，外觀相當醒目。（圖／業者提供）

1999年，25歲的黃智雄退伍後，與哥哥黃宏偉首度開放加盟，2年內開了70間加盟店，因展店太快，難以控制品質，最後兄弟倆壯土斷腕，決定收掉加盟店，專心做直營，並取名「繼光香香雞」再出發。2009年起，繼光香香雞轉攻百貨商場，並同時進攻大陸、越南、菲律賓、加拿大和美國等海外市場，10年之後成為全球門市最多的台式炸雞王。

相隔20年再次開放加盟，對黃智雄來說意義重大。第一次的失敗，黃智雄自我檢討：「那時想開就開了，展店經驗不足，20年前無論是總部建置或人才都不夠，不像現在，光是總部就有100人，在教育訓練、新品開發、會員招攬、來客數與來客單價的輔導上，都相當成熟完備，而且香繼光集團打過海外的仗，也代理日本當紅品牌『金子半之助』和『辻半海鮮丼』來台，知道代理商（加盟主）需要什麼。」

過去10年，繼光香香雞進軍海外大有斬獲，大陸地區的生意在疫情過後已恢復9成。（圖／業者提供）

此外，為了招攬會員，繼光香香雞於2014年推出儲值型會員卡，至今約占營收的12%。儘管香繼光集團不願公開財報，但據2019年的報導，一年營收上看10億元。

黃志雄透露，斥資上億元的全新中央廚房，將在今年底完工，不諱言這次開放加盟，是在驗收集團這20年來轉型的成果，「走得穩比走得快重要，連鎖系統如果是成熟的，加盟與直營的品質不該落差太大，不過我相信，25間加盟店只是第一階段。」

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(中時新聞網)