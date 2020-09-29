當大明星林志玲在「Uber Eats」的廣告上說：「今晚，我想來點頂呱呱的呱呱包加薯條。」背後除了象徵新冠疫情之下，外送平台的崛起，也透露出像炸雞這類的平民小吃「錢景」不可小覷。

「林志玲8月的代言出來後，的確帶動一波營收高潮。」頂呱呱發言人劉人豪透露，2017年，頂呱呱從與Uber Eats展開合作，當時外送營收占8%疫情爆發後，占比爬升到15%；若以據點區分，相比尚未完全復甦的商場，街邊店的營收成績優秀，較去年同期成長一成。因此，集團下半年已加速在台北市劍潭站、基隆市等地開設新型態「炸雞配珍奶」的「頂呱呱×美國功夫茶」複合店，同時開放加盟。

「自從2019年忠孝店率先轉型複合店後，目前全台已有9家，不只賣炸雞和呱呱包，也賣早餐宵夜，提供漢堡、葱抓餅、炸雞咖哩飯、辣味雞翅、沙拉甚至啤酒。」劉人豪表示。

頂呱呱新開幕的劍潭店，推出有九層塔蛋、起司蛋、鮪魚蛋和烤雞等口味的蔥抓餅早餐。（圖／趙世勳攝）

頂呱呱創辦人史桂丁原本是雞農，1974年仿效「肯德基」，在台北市西門町開了台灣第一間炸雞速食店，堪稱是「台式速食店始祖」。第二代史洪法曾對外表示，不同於厚粉的美式炸雞，頂呱呱炸雞是薄粉醃漬，「下油鍋時不但不會吸油，油還會愈炸愈多。」

1990年，頂呱呱第一次擴張版圖，當時史洪法在台灣、上海、舊金山打下80間直營門市，年收6億元，後來遇上禽流感和SARS而重創，海外營運疲軟，門市只剩40間。

2013年，史洪法的留美獨子史宗岳回台接棒後，開始進行第二次擴張改造，他看準台灣珍奶襲捲國際的熱潮，與美國當地手搖飲一哥「功夫茶」合作，借力使力開放授權，以互相代理方式，進攻美國也反攻台灣。

劉人豪解釋，「功夫茶」是四個台灣年輕小夥子在美國創立的台式手搖飲店，全美有300間店，「當初雙方談了幾個小時就決定合作，二2018年底，功夫茶代理頂呱呱，在紐約曼哈頓開設首家『頂呱呱×美國功夫茶』複合店，裝潢走美式普普風格，在美國很受歡迎，陸續展店7家。」

2018年「頂呱呱X美國功夫茶」在美國紐約開幕，盛況空前。（圖／業者提供）

1984年出生的史宗岳，在員工眼中是個「想法新又快」的老闆，他為了讓頂呱呱轉型成為國際級的潮牌速食店，無論店招或企業識別，都不再採用中文「頂呱呱」，漸漸以「TKK」代替，並引進多元支付、人臉辦識點餐系統，也贊助手遊、電音趴活動，「就是希望年輕化。」劉人豪說。

「傳統的頂呱呱速食店品項單純，新型態複合店的操作難度相對高出許多，以前店員只要會炸雞，現在要會煮飯和做手搖茶。因此，內部一開始存在疑慮，但事後證明複合店推出後，無論客單價、營收都比傳統頂呱呱多了2成。」劉人豪說。

目前在台灣，頂呱呱九成五以上都是直營店，相當歡迎外界加盟，「2018年的加盟展上，有100多人留資料，疫情之後想加盟的人也更多，不過，因為頂呱呱是速食店，不是飲料店，最小坪數的店加盟金也要300萬元起跳，又希望加盟者有餐飲經驗，並接受訓練、親自經營，很多人因此卻步。」劉人豪透露，至今已有3家加盟店。

以炸雞配珍奶的「頂呱呱X美國功夫茶」複合店，在美國取得成功後，去年引進台灣。（圖／趙世勳攝）

除了台灣的62間門市，頂呱呱在大陸有8間門市、美國則有十10間門市，加上代理韓國「Uncles魷魚大叔」專賣店、「油そば」東京拉麵店、新加坡「發起人肉骨茶」等品餐飲牌，2019年集團營收約9.5億元。劉人豪分析，大部分品牌已漸漸擺脫疫情影響，下半年加緊衝刺後，今年整體營收有望達到去年水準。

雞皮丟掉可惜 意外催生人氣呱呱包

頂呱呱的餐點中，以呱呱包最受歡迎。呱呱包源於早年賣雞脖子時，客人反應雞脖子有皮，口感不好，因此將皮去掉，但雞皮丟掉可惜，基於惜物精神，便拿來包油飯下去炸，意外打造出呱呱包的酥脆口感；固定包體的牙籤旁的那兩塊脆皮，像極了餅乾，更是不少人的最愛。

（圖／業者提供）

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(中時新聞網)