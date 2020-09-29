目前有15家、店面多半出現在愛買、家樂福、全聯及車站的炸鷄大獅，隸屬於揚秦集團，早在1999年就以「炸雞大師」的名義出現在各大夜市，以攤車方式經營。它的母公司超秦集團，是台灣第一家政府核准的家禽電動屠宰廠，也是麥當勞炸雞的原料供應商。

受訪的揚秦國際企業品牌總監翁浩軒說，「當時靠辦說明會吸引加盟，全盛時期北中南有高達50輛，但攤車很難掌握，有些攤商跑掉或收店，所以2014年決定從頭開始，用台語的『大師』將品牌改名為『大獅』，並改成全部直營。」

前身以攤車方式經營的「炸雞大師」，全盛時期全台多達50家分店。（圖／業者提供）

炸鷄大獅也是台灣唯一通過「穆斯林友善餐廳認證」的炸鷄店。翁浩軒表示，「全世界都瘋台灣的珍珠奶茶，我們想讓台式炸雞成為下個流行標的，所以也在東南亞展店。」他也分享和其他台式炸雞不同之處：「我們有獨創的『shake手搖式炸鷄』，以台式熱炒為概念，加入蔥、蒜、洋蔥及辣椒，味道豐富；加上母公司（超秦）有30幾年屠宰雞的經驗，能讓雞肉更多汁。」

店家以台式熱炒為概念，獨創加入蔥、蒜、辣椒及洋蔥調味的「Shake手搖式炸雞」。（圖／趙世勳攝）

這次新冠肺炎的疫情，也讓炸鷄大獅在設點上多了考量。「百貨櫃位的租金沒有減免，但人潮減少很多，所以未來會考慮持續在量販店設點，社區或商圈的街邊店及學校也不錯。」翁浩軒說。

目前15家分店（統計至6月底）都有獲利，2019年總營業額是6千萬，翁浩軒也表示，目前集團也開放加盟，委託加盟方案由營運總部負擔店面租金、裝潢、生財器具、教育訓練、營運輔導等，由加盟主負責人員招募、薪資及營運管銷費用，想要加盟主只要自備加盟金20萬元及履約保證金20萬元，即可參加營運總部面談甄選。未來也考慮開放自願加盟。他認為台灣炸雞市長還有成長的空間：「只要還有人排隊，就代表有市場，有時店裡生意好，甚至要排30分鐘左右。」

品牌總監翁浩軒表示，炸鷄大獅以台灣在地風味與世界接軌，目前在柬埔寨及馬來西亞等國都有分店。（圖／趙世勳攝）

翁浩軒也分享加盟的優勢：「我們有清真認證，客群更廣，另外在原物料上由母公司（超秦）提供，所以供貨穩定，不用擔心貨源及價格波動。」未來炸鷄大獅也會積極展店，並研發外帶手搖包，讓台式炸雞的吃法更多元。

母公司「超秦集團」是台灣第一家政府合法的電宰雞肉屠宰廠，炸鷄大獅直接向母公司進口原物料，不用擔心物價波動。（圖／業者提供）

其實，台灣人愛吃炸雞，是不爭的事實。台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東指出，2016年台灣炸雞產值約60億元，去年已暴漲到300億元。

「中華民國養雞協會」統計，2015年進口雞肉量約17.9萬噸，2019年達到21萬噸；白肉雞電宰量2015年為1.92億隻，2019年成長到2.36億隻。雞肉用量一路飆升，顯示台灣炸雞市場的發展還未到頂。

雖然一場疫情讓危機變成商機，炸雞連鎖品牌紛紛重啟加盟大門，但李日東提醒，加盟者還是得看營業項目與品牌知名度，加盟金小則幾十萬元，大則上千萬元，市場雖未見飽和，仍需評估多久能回本。至於能不能賺到錢，就要各憑本事。

今年6月的連鎖加盟展，是炸鷄大獅成軍6年來首度開放加盟。（圖／翻攝自炸雞大獅臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)