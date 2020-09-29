對34歲的卓毓彤（熊熊）來說，今年可謂是非不斷，她與論及婚嫁的「特斯拉男」鄭旭哲，先是傳出「未婚先孕」，但9月中捲入性愛片外流疑雲後，又被爆已和鄭旭哲分手甚至流產。不過，本刊近日循線追蹤，卻發現熊熊由一名「瑪莎拉蒂男」接送前往婦產科，進行有「胎兒」才需要的「高層次超音波」檢查，還訂了知名月子餐品牌的養胎餐，肚皮的真實狀況令人不解。

熊熊在車模愛語莎及一名男性友人陪同下，九月二十二日傍晚近六點走出台北內湖區的住處，搭上由男生駕駛的瑪莎拉蒂跑車離去；雖然開的是名貴跑車，但瑪莎拉蒂男的駕駛習慣有待改進，當時正值交通尖峰時段，他卻不時找縫隙亂鑽，連續切換了兩個車道。六點十五分，車子抵達台北醫學大學附設醫院，熊熊和愛語莎一下車，立刻直奔二樓的婦產科診間候診。

熊熊在護理人員帶領下，進入「高層次超音波室」。（圖／本刊攝影組）

看診結束後，熊熊由車模愛語莎陪同走出婦產科診間，繳費完抽號碼牌準備抽血檢查。（圖／本刊攝影組）

到了六點半，熊熊隨著護理師進入「高層次超音波室」，過了一會便回到診療室；六點四十六分，熊熊看診結束，和愛語莎一起到自動繳費機付費後抽號碼牌，接著到一樓抽血，六點五十八分走出醫院大門。此時，瑪莎拉蒂男火速現身接人，愛語莎護送熊熊上車後便獨自離去。

檢查告一段落，愛語莎護送熊熊坐上瑪莎拉蒂男的車後，便獨自離去。（圖／本刊攝影組）

送熊熊回家的路上，瑪莎拉蒂男同樣開車凶猛，不時在車陣中鑽來鑽去，七點二十二分即抵達熊熊的住處；車子停妥後，兩人緊靠著一同進入熊熊的香閨。

瑪莎拉蒂男陪熊熊回家，還在熊熊家待了十幾分鐘。（圖／本刊攝影組）

過了十多分鐘，瑪莎拉蒂男再度現身，駕車前往信義區的百貨公司；他先把車子開到地下停車場，接著上樓到一間高檔餐廳找人，之後將跑車留在停車場，徒步到市府捷運站搭乘捷運。

熊熊與瑪莎拉蒂男用餐完畢，一同走出居酒屋。（圖／本刊攝影組）

九月二十三日晚間六點四十八分，熊熊獨自搭乘計程車，到內湖的影城參加電影公司活動；十點十九分活動結束，熊熊坐計程車直奔大安區的居酒屋，直到次日凌晨零點半左右才離開，此時瑪莎拉蒂男竟又現身，跟著熊熊一起離開居酒屋，兩人接著坐上一名男性友人的車子，前往附近的水煙館。

離開居酒屋後，熊熊與瑪莎拉蒂男搭上友人的車前往水煙館。（圖／本刊攝影組）

車子停在水煙館對面後，兩個男生下車進入水煙館，熊熊則留在車內後座等候；過了約半小時，男性友人先回到車上，幾分鐘後瑪莎拉蒂男拿著一些東西交給熊熊，隨即返回水煙館。據傳，這間水煙館是熊熊的未婚夫「特斯拉男」鄭旭哲與友人合夥投資的店家。

對於上婦產科檢查是否因為懷孕，以及是否另有新歡，本刊詢問熊熊，但至截稿仍未獲得回應。

爆出懷孕消息後，熊熊刻意PO出比基尼照片秀身材，仍有網友覺得她發福了。（圖／翻攝自熊熊臉書）

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(中時新聞網)