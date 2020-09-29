熊熊連續兩天與瑪莎拉蒂男碰面，還坐上了對方的跑車去看婦產科，兩人關係令人好奇。值得注意的是，被媒體爆出已小產的熊熊，看婦產科當天照射的「高層次超音波」，是用來檢查胎兒的狀況，沒有身孕不需照射，加上她還如同產檢程序般進行抽血檢查（非孕婦不需抽血），種種檢查項目，都啟人疑竇。

此外，本刊還接獲爆料，指熊熊訂了頂級月子餐品牌的養胎餐，該品牌曾獲侯佩岑、賈靜雯和鍾欣凌等女藝人推薦，據悉楊千霈懷孕時，也是吃這款套餐。根據月子餐品牌的官網敘述，餐點每天都有專人於固定時段配送到府，本刊也在九月二十五日中午，直擊該品牌的外送員，送餐到熊熊住處，但通常沒有懷孕的女性，不需要特別吃養胎餐補身。

熊熊被爆訂了頂級月子品牌的養胎餐補身，由店家天天送餐到府。（圖／本刊攝影組）

今年四月間，有媒體目擊熊熊被「特斯拉男」公主抱回家，兩人戀情因此曝光；到了七月，熊熊被報導已有十周的身孕，小倆口正布置新房準備結婚，八月底熊熊還高調地以本人的臉書帳號在租屋網發文，打算出租原本住的房子。

日前熊熊以私人臉書帳號，在網路上公開招租自己的房子。（圖／翻攝自「台北租屋、出租專屬社團」臉書）

但在熊熊發文約一星期後，演藝圈就有「熊熊已和特斯拉男分手」的消息發酵，接著疑似熊熊的「吞吐性愛片」在網路瘋傳，甚至被「網路柯南」指出，性愛影片的男主角，激似曾與熊熊傳緋聞的演員言明澔，且影片的場景，也與熊熊舊家的陳設一模一樣，掀起一波「熊熊之亂」。

與小鬼合作主持節目的熊熊，日前到小鬼的靈堂致意，表情哀戚。（圖／本刊攝影組）

另外，還有媒體爆出特斯拉男雖是富家公子，卻欠下千萬元賭債，就算債主打七折也還不起，加上持續與其他女生搞曖昧，種種行徑導致熊熊心死而小產，決定分手。日前熊熊現身小鬼靈堂，雖然小腹平坦且四肢纖細，看起來不像有了身孕。不過，熊熊現在仍住在與特斯拉男共築的愛巢，偶爾才回舊家拿東西，加上持續看婦產科及訂購養胎餐，種種跡象都與「小產心死」的傳言似乎有所牴觸。

曾與熊熊傳出緋聞的演員言明澔，被網友指出激似「吞吐性愛片」的男主角。（圖／翻攝自熊熊臉書）

對於上婦產科檢查是否因為懷孕，以及是否另有新歡，本刊詢問熊熊，但至截稿仍未獲得回應。

.熊熊與「特斯拉男」鄭旭哲分分合合的傳聞，令人摸不著頭緒。（圖／翻攝自特斯拉男臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)