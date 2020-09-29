「EXP ASSET」（EXP）集團去年8月對投資人表示公司網站遭駭客侵入而停止運作，因為一直沒有處理，投資人組自救會向檢調單位提告台灣首腦毛奕捷（毛女）等人。自救會邱姓會長氣憤地說，「毛亦捷去年7月在曼谷透露公司要大爆發，要我們趕快投資，還有中國會員投資相當5億元的1億人民幣」，但實際上根本是一場騙局。

本刊調查，自稱華爾街金童的毛奕捷，對外號稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，還曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師等證照和金融機構資深經歷，同時還是美國一家律師事務所合夥人，以及資產管理公司執行長等多重身分。

毛女以這樣華麗優秀的學經歷，自稱帶領她的團隊到波蘭實際考察，還與波蘭EXP總裁派翠克．克魯賓斯基（派翠克）親自見面，將此集團先引進大陸與台灣，再拓展至日星馬泰等國。

EXP涉及跨國吸金，還在東南亞等國都市的大飯店辦活動，因引上千人參加。（圖／翻攝DICOIN TRADING線上交易所發佈會及國際公開論壇會議）

本刊調查，EXP本來在英國註冊，後來轉到加勒比海的尼維斯，總部設在波蘭華沙，資本25萬英鎊，主要經營數字貨幣探勘開採實體業（俗稱挖礦）、數字貨幣及外匯交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。

EXP集團獎金制分為「靜態投資」與「動態投資」，靜態是投資人可投入100美元至100萬美元不等，以120天為單位，投資100美元，120天後連本帶利可回收120美元，獲利2成比銀行定存還好；而動態投資如同多層次傳銷，拉朋友當下線可抽成，此外，上線還可抽下線5%以上的獎金。

損失200萬元的邱姓會長說，EXP會員之間都是透過社群軟體聯繫，然後租用場地辦活動做教育訓練，大型活動則在5星級飯店舉行，台北及國外都有，為加強會員對EXP的信心，遠在波蘭的總裁派翠克偶爾會親自到場或以視訊露面，以取信投資人。

邱會長表示，他去年2月在遠東大飯店說明會時獲總裁接見，去年7月在泰國曼谷大會，也因為業績好受邀，「毛亦捷當時就跟我們幾個人講，公司即將大爆發，叫我們要趕快搬錢投資，可以賺大錢，有中國的會員信以為真，到處拉人投資，投了好像快1億人民幣（約台幣5億）。」

毛奕捷以金融專業分析師姿態在全台開課推廣EXP，不少會員因折服於他的上課魅力，因而加入EXP操作投資。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)