「EXP ASSET」（EXP）集團以虛擬貨幣吸金百億後，在去年8月對外宣稱公司遭駭客攻擊導致網站掛掉，許多投資人人心惶惶欲求退款，但EXP處理不夠明快，還有人組團去波蘭找總裁派翠克「踹共」，總裁竟然只表示會退款就快閃。而台灣首腦毛奕捷（毛女）還警告會員不要輕舉妄動向警方報案，以免影響後續還款。

EXP去年8月在官網發布遭駭的重大訊息，投資人隨即發現無法進入官網後台的賬戶查詢餘額或提款。自救會邱會長透露：「毛亦捷因人在中國被投資人攔住，最後退款才脫身」。EXP核心成員知道事態嚴重，四處安撫會員，還舉辦活動秀出參加總裁婚禮的情況，證明EXP並沒有人去樓空。

去年10月間，EXP在台北舉辦感恩慈善大會，很多投資人以為總裁會來台出席，說明公司最新進度，但派翠克只透過視訊，向會員表示公司已請專業團隊在拆解病毒進行修復中。

邱會長說，當時他就覺得大事不妙。也有人跟他一樣覺得怪，組團到波蘭要找派翠克了解。但派翠克只表示會持續退款，當團員要提問時卻快閃不見，與投資前的態度判若兩人，毛奕捷還叫大家不要擔心。

毛女後來察覺會員信心動搖，還警告會員不要輕舉妄動，如果向波蘭警方報案，會讓公司資產遭到扣押，影響還款後續作業。毛女安撫會員安靜等待結果，公司不會虧待大家，沒想到全部都是一場騙局。

EXP投資平台受害者眾多，不少人是將老本都砸下去，差點家破人亡。（圖／王永泰攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)