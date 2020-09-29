1年多前在台灣崛起的「EXP ASSET」（EXP）集團，號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，並擴及中日星馬泰等國，吸金高達百億元，但去年8月EXP宣布官網遭駭迄今已逾1年，很多投資人仍為無法從帳戶將投資款項取回而煩惱，部分投資人則參加自救會訴諸法律行動，雖然自知要拿回本金可能希望渺茫，但起碼能讓其他人有所警覺不再受騙。

有自救會成員發現，喜歡賽車的EXP總裁派翠克，今年8月初還參加歐洲汽車拉力賽，與一名職業車手搭配獲得冠軍，並準備參加其他比賽，令被害人非常錯愕，「不是應該盡快解決投資人的問題嗎？怎麼還有時間賽車！」

被害人JK表示，朋友去年7月跟他介紹EXP，他就直覺就是騙術，但拗不過朋友勸說，朋友自己丟進百萬元，他則投資10萬元。「就當賭一把，打算半年後退出，想不到才1個月就出狀況，真是得不償失。」

另名被害人小張表示，是太太的朋友介紹EXP，他們還到高雄參加毛奕捷的講座，認為毛女很誠懇，「我借信貸投資15萬元，太太投資3萬元，公司說會處理退款，我們還存一絲希望，但時間過了這麼久應該是打水漂了，提告就是希望不要再有人被騙。」

台中一位被害人史媽媽說，剛開始小額投資，領到紅利後認為很穩固，所以將小孩的教育基金40萬元全投下去，結果就沒了。史媽媽的家人也透露，有一位婦人瞞著老公周轉500萬元投入，現在錢拿不回來，也跟老公感情生變，差點家破人亡。

自救會邱會長說，自救會在4月成立後已有100多人加入，且陸續發現全台都有被害人，目前1人1信向全台調查站檢舉，然後再統一對毛奕捷等核心成員18人提告，希望能讓損失降到最低。

EXP總裁派翠克宣稱在盧森堡接受教育，熟悉金融事務，是歐洲市場的「百大操盤手」，並有外匯圈狙擊手稱號。（圖／翻攝EXP官網）

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(中時新聞網)