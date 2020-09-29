快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)29日宣告下台！西區準決賽慘遭金塊逆轉之後，瑞弗斯頂不住壓力而被迫離去，「謝謝快艇球團給我機會當你們的總教練，感謝你們支持我們成為一支勁旅。我加盟時的最終目標是帶回總冠軍，但沒能如願。雖然本季是個失望的結局，但我知道這支球隊是有能力的。」

瑞弗斯自2013年到快艇擔任副總裁兼總教練，只有2018年未進季後賽，但是最遠也只打到西區準決賽。今年在主力球星里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)健康的狀態下丟失3勝1負聽牌的大好機會，檢討聲浪四起，加上假想敵湖人5戰就收拾了金塊，愈顯出瑞弗斯的調度失當。

快艇前老闆斯特林(Donald Sterling)於2014年爆發種族歧視風波，瑞弗斯身為極少數的黑人總教練，表示「有他就沒我」。因此新老闆鮑默(Steve Ballmer)買下球隊之後，有人認為他無論如何也不敢動黑人教練瑞弗斯。

鮑默聲明：「Doc(瑞弗斯)是個棒透了的總教練，一個優秀的大使與柱石，他贏得無數場比賽為球隊打下基礎，我對他做出的貢獻抱持無比的謝意。」鮑默也說這是雙方共同討論決定的。瑞弗斯在快艇累積356勝208敗，他掌兵的這幾年，快艇徹底翻轉了萬年爛隊的形象。

(中時新聞網)