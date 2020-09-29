小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】遭爆10年沒繳稅 川普斥假新聞

紐約時報根據取得的退稅資料，踢爆美國總統川普過去15年，竟有10年未繳1毛錢的聯邦所得稅。2016和17年，當選且入主白宮的川普，只繳了750美元（約台幣2.2萬）稅金，但2017年他卻以30億美元身家，榮登《富比世》富豪榜。川普駁斥紐時報導為假新聞，承諾國稅局審計報告出爐，他會把繳稅狀況公諸於世。

【2】開放美豬牛 蔡聲望重挫20.9個百分點

蔡英文總統8月28日宣布自明年起開放美國萊豬進口，重挫其聲望。台灣民意基金會昨天公布民調，與上個月相較，贊同蔡總統處理國家方式的人與不贊同者間的差距，下滑20.9個百分點，基金會董事長游盈隆表示，開放美豬牛有如炮彈，打穿了小英的防護罩。

【3】盜賣口罩賺8千 中校貪汙遭訴

前台北市後備指揮部中校李志交，涉嫌藉督導「口罩國家隊」工廠生產機會，與昔日部屬上士張政陽，於今年2月23日、24日兩天偷走1500片口罩，李被士官長發現檢舉，李還放話要修理對方。事後李賣掉其中1000片口罩獲利8000元。台北地檢署昨依《貪汙治罪條例》起訴李、張。

【4】陳超明廖國棟 確定看守所過中秋

立委蘇震清、陳超明和廖國棟涉嫌收賄幫前太流董座李恆隆為SOGO案向官員施壓，檢方起訴後，台北地方法院裁定3人羈押禁見，3人不服提抗告，高院昨認為陳、廖有串供及逃亡之虞，駁回確定，兩人中秋節得在看守所度過。至於蘇震清的抗告案，由另一合議庭書面審理，迄昨截稿裁定未出爐。

【5】TikTok下架令 美聯邦法院喊卡

美國華盛頓特區聯邦地區法院27日晚發布臨時禁制令，阻擋商務部原定當天午夜生效的TikTok（大陸短影音平台「抖音」海外版）禁令，TikTok因此暫時不會被蘋果與谷歌從App商店下架。不過，TikTok母公司「字節跳動」仍必須在11月12日完成TikTok美國業務出售交易，否則TikTok將被全面禁止在美國營運。

(中時新聞網)