眼前有一盤精緻可口的料理，你會先吃自己最喜歡的菜嗎？還是會把最喜歡吃的菜留到最後吃？投資致富的有錢人可能跟你想得不一樣，他們習慣先挑最喜愛的菜下手。日本創業家世野一成指出，如此選擇的背後，關鍵在於他們認定「不管何時，現在才是最好的時機！」

世野一成在《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？》一書中坦言，基本上他習慣先吃掉自己最喜歡的菜。他解釋，投資家之所以有這種習慣，那是因為他們比較重視結論。相反地，企業家大多重視順序，按部就班後得到好的結論。

那麼，這跟先吃自己喜歡吃的菜有甚麼關係？世野一成分析，如果你把它留到最後，萬一吃太飽的話，有可能會吃不下。或者是，有可能會因為突然發生甚麼事，在你吃掉它之前就得離席。也就是說，如果把自己喜歡的食物留到最後才享用，投資家無法確保自己一定能吃得到。

這其實就是一個很大的「風險」。

世野一成提到，投資家也有一個習慣，他們「盡可能排除無法預測的風險」，而且會優先排除。所以，如果有無法吃到自己喜歡菜的風險，那麼，就是盡可能在風險發生之前把它吃掉！投資家思考的邏輯就是如此而已。

在投資家的腦中已經有預想的結果，然後再從結果反推思考「目前應該要做的事」；但是職場工作者的腦中大多是順向思考，從現在思考到未來，盡可能的向前進。所以他們不會知道結果是甚麼，只是緊張地迎接即將要來的結果。

世野一成認為，其實投資家並非「將利益最大化的專家」，反而是「將風險最小化的專家」。舉個例子來說，今天因為一檔股票損失了五千元，投資家不會做的是「這個損失回補之前再忍耐一下吧！」。他會做的是儘快停損，然後重新找尋投資的機會。

世野一成指出，對投資家來說，回補損失所花費的「時間」反而是種浪費！「花費時間」所代表的意思，就是「這期間所隱藏的機會」也跟著消失。所以說，投資家的腦中極重視「現在」這個時間點。因為下一個瞬間會發生甚麼事不知道，這就是一種「風險」。因此，盡可能把握現在，排除不確定的風險，這才是他們的作風。

日本創業家世野一成著《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」【暢銷新裝版】》最近在台上市。（圖/時報出版提供)

(中時新聞網)