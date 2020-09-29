受到新冠肺炎疫情影響、延後了4個月開打的2020法國網球公開賽，雙打賽事台北時間今晚就要登場，不過傳出有一位女雙球員，因為教練確診而被移出參賽名單。

法網官方表示，這位女雙球員表示自己和確診的教練接觸過，因此無法繼續參賽，法網官方並未公佈女選手身份，而雙打今晚就展開，台灣好手謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）是女雙頭號種子，第一輪對手是美國桑琪士（Maria Sanchez）／澳洲夏爾瑪（Astra Sharma），比賽排定在明天賽程內，加上謝淑薇單打第二輪也被排在同一天，代表謝淑薇得面對一日單、雙打兩戰考驗。

ESPN指出，從9月17日開始，法網官方已經進行1900個新冠肺炎病毒檢驗，其中6位球員因為新冠病毒而退出會外賽，有3名球員是確診，另外3人是則是確診的教練有近距離接觸，在防疫措施下也必須隔離，無奈失去比賽資格。

至於美網賽前確診的法國男子選手帕爾雷（Benoit Paire），在兩次病毒檢驗呈陽性後，終於在最近一次檢驗呈陰性，讓他可以順利參加法網，單打已經晉級到第二輪，雙打第一輪在台北時間今晚也會進行，他表示，很感謝通過檢驗、得以參賽，「當你的結果不斷在陽性、陰性之間變換時，真的不知道每次結果會如何，也讓你會有點懼怕檢驗，畢竟有一半的機率我會無法參加比賽。」

(中時 )