川普和拜登大選前首場辯論即將登場

美國總統川普和民主黨對手拜登美東時間周二（台北時間9月30日）即將在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）展開大選前首場辯論，由於新冠肺炎疫情顧慮，他們將省去握手的客套，也一併免除開場寒暄，雙方在疫情衝擊、種族問題鬧翻天，還有大法官任命權鬥下，進行一場顛覆傳統的辯論。

綜合外電報導，選戰策略家和史學家說，由於距離大選只剩1個月多，在這場為時90分鐘，分6個主題的辯論中，川普將想盡辦法，縮小和拜登在全國民調上落後近7個百分點的差距。相對的，拜登則會使出渾身解數證明，他是比較理想的人選。

為了達到各自的目標，他們可能會在全國觀眾面前，挑選敏感議題，如攻擊對方子女等下手。共和黨選戰策略家蘇利文（Terry Sullivan）指出，從一開始，雙方就會展開激辯，而川普更會設法刺痛拜登。

而共和黨媒體顧問艾佛哈特（Nick Everhart）說，屆時拜登會在保持風度下傾全力還擊。他指出，拜登打這場選戰的主軸，就是自己不像川普魯莽毛躁，而是個既有能力又穩定的領導人。就算拜登在辯論中重砲反擊，他也會致力傳達，自己比川普穩定可靠的重大訊息。

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拜登10日說，他知道怎麼對付惡霸。不過他也強調，會設法不要上鉤，隨川普起舞，和對方當眾吵開。拜登推測，川普在辯論全程大吼大叫，不停打斷辯論。

而在辯論前，川普已痛批拜登，指控他服用增進體能藥物，並質疑他的心智狀態，甚至攻擊拜登次子韓特（Hunter Biden）從中俄獲利。隨著最近民調一路落後，川普也加重對拜登的個人攻擊，單是在9月的競選造勢活動，甚至白宮官方活動中，就提了72次他幫拜登取的綽號「愛睏喬」（Sleepy Joe）。

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文章來源：President Donald Trump and Joe Biden brace for vicious matchup in first presidential debate in Cleveland
文章來源：Trump's attempts to discredit Biden could come back to haunt him in first debate

(中時新聞網)

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