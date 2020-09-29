川普和拜登大選前首場辯論即將登場

美國總統川普和民主黨對手拜登美東時間周二（台北時間9月30日）即將在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）展開大選前首場辯論，由於新冠肺炎疫情顧慮，他們將省去握手的客套，也一併免除開場寒暄，雙方在疫情衝擊、種族問題鬧翻天，還有大法官任命權鬥下，進行一場顛覆傳統的辯論。

綜合外電報導，選戰策略家和史學家說，由於距離大選只剩1個月多，在這場為時90分鐘，分6個主題的辯論中，川普將想盡辦法，縮小和拜登在全國民調上落後近7個百分點的差距。相對的，拜登則會使出渾身解數證明，他是比較理想的人選。

為了達到各自的目標，他們可能會在全國觀眾面前，挑選敏感議題，如攻擊對方子女等下手。共和黨選戰策略家蘇利文（Terry Sullivan）指出，從一開始，雙方就會展開激辯，而川普更會設法刺痛拜登。

而共和黨媒體顧問艾佛哈特（Nick Everhart）說，屆時拜登會在保持風度下傾全力還擊。他指出，拜登打這場選戰的主軸，就是自己不像川普魯莽毛躁，而是個既有能力又穩定的領導人。就算拜登在辯論中重砲反擊，他也會致力傳達，自己比川普穩定可靠的重大訊息。

專家認為 拜登在辯論中犯錯可能讓他輸掉大選

拜登10日說，他知道怎麼對付惡霸。不過他也強調，會設法不要上鉤，隨川普起舞，和對方當眾吵開。拜登推測，川普在辯論全程大吼大叫，不停打斷辯論。

而在辯論前，川普已痛批拜登，指控他服用增進體能藥物，並質疑他的心智狀態，甚至攻擊拜登次子韓特（Hunter Biden）從中俄獲利。隨著最近民調一路落後，川普也加重對拜登的個人攻擊，單是在9月的競選造勢活動，甚至白宮官方活動中，就提了72次他幫拜登取的綽號「愛睏喬」（Sleepy Joe）。

(中時新聞網)