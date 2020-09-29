營養師分享月餅熱量TOP3，並傳授「5秘訣」，滿足口腹之慾又不怕胖。（圖／營養師陳嫚羚提供）

不想月圓臉也圓，切記要忌口！營養師陳嫚羚分享，熱量驚人的暴肥月餅TOP3，並警告中秋期間放縱亂吃，恐導致體重暴增，因此推薦大家「月餅吃不胖懶人包」，傳授聰明吃的「5個祕訣」，滿足口腹之慾，又不怕胖。

營養師陳嫚羚在臉書《營養嫚嫚說》上表示，許多人家裡應該都出現月餅了，不想中秋過完跟著胖的人注意，若有吃月餅，每天的飯量就要減少。

陳嫚羚指出，熱量冠軍是「廣式月餅類」，重量100公克以上，每顆700至800大卡，相當於2至3碗飯，一天只能吃半塊；中式月餅則是亞軍，每顆重量50至80克，熱量約200至300大卡，大約等於一碗飯或麵；較低熱量的則是小塊糕餅，像是鳳梨酥、綠豆糕等，重量30公克左右，熱量100至160大卡，每天可吃1至2個。

陳嫚羚也說，中秋佳節若放縱的吃，一天吃2顆「中等熱量（以上）」的月餅，熱量恐增500至1500大卡，再加上連續吃7天吃烤肉和柚子，增胖的公斤數將會難以估算。

陳嫚羚也推薦「五種吃法」，想要滿足口腹之慾，又不想長胖的人可以參考：

一、.1天吃1顆：長寬大約各5公分左右大小，超過的就只能吃一半。

二、少吃一碗飯：月餅1顆熱量約等於1碗飯或1個麵包，因此主食要減量。

三、喝無糖飲品：水喝夠才能瘦，單日水分攝取應要2千毫升，而飲料也只能喝無糖的。

四、餐餐有蔬菜：每餐都要吃蔬菜，且要吃得比飯或肉多，並依循「湯→菜→肉→飯」的步驟進食會更好。

五、有吃就要動：吃了就要動！可增加日常活動量，提升熱量消耗，像是爬樓梯、做家事等。

【本文獲營養師陳嫚羚授權】

(中時新聞網)