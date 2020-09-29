台北市議員洪健益前秘書周姓男子、李姓女子，是一對夫妻，遭控詐欺上億元，還欠下豪宅房租超過20萬元，就連洪健益也被借走300萬元討不回。

據《ETtoday新聞雲》報導，周、李在政壇中相當活躍，出入開名車、拿名牌包。洪健益透露，曾借給周、李夫婦300萬元，但現在聯絡不到對方，錢也拿不回來了。

一名周姓被害者與李女已認識多年，他出面指控，4年來陸陸續續被騙走123萬元。兩人還誆稱有門路可以低價買入iPhone 11，周姓被害者一開始下標3支，確實有拿到貨，後來又追加23支卻血本無歸，53萬貨款就此蒸發。

周李兩人聲稱努力在調錢、會找地下錢莊借錢，但最後都跳票。兩人還向一位知名退休法官承租豪宅，每個月房租5萬元，但積欠了5個月都沒給，退休法官一狀告上法院，豈料兩人名下沒有財產，最後不起訴處分。

目前已知受害者超過10人，金額達上億，受害者都已經報案，希望司法能還他們公道。

(中時新聞網)