小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（29日）財經重點。

【1】法人回補 13檔錯殺股有勁

台股25日餘震未平，指數下跌31點，苦吞連五黑，法人認為，秋節連假在即，短線應以震盪整理機會較高，但在基本面、資金面偏多趨勢不變情況下，建議關注股價拉回季線之下，並有三大法人回頭加碼，以及前八月營收正成長等條件，京元電子（2449）、微星（2377）等13檔遭錯殺的個股值得留意。

【2】美制裁中芯 半導體股漲迎轉單

美國傳出將對大陸龍頭晶片廠中芯國際展開制裁，台灣半導體產業喜迎轉單商機，半導體指數28日大漲2.22％，以282.99點作收。護國神山台積電上漲1.77％領軍，聯電、旺宏、華邦電齊攻漲停。

【3】景氣回溫 燈號綠了

在生產、出口及銷售持續擴增下，8月景氣亮出近半年首顆綠燈，反映國內經濟漸趨回穩，預期9月仍可望續亮綠燈，國發會副主委鄭貞茂更樂觀預估第四季經濟成長有機會超過3％。

【4】避免「起跑點」不公平 證交所主機共置 退回100M

證交所主機共置提供1G光纖線路服務，意外引發內外資下單輸在「起跑點」的疑慮。對此，券商公會回應，針對券商及投資人反應，已向證交所提出建議。證交所則表示尊重券商公會決議，於一周內主動申請從1G退回100M。

【5】國內投信基金對恒大曝險 證期局：尚在可控範圍

大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機，引發台灣基金投資人關切。證期局官員28日指出，目前國內投信基金對恒大集團投資曝險尚屬可控範圍，依投信投顧公會統計，截至8月底國內證券投資信託基金持有恒大集團發行股票或債券合計新台幣39.4億元，占整體投信基金規模約0.09％（分母為整體投信基金規模）、占有投資到恒大的基金規模比重是0.9％，比重都相當低。

(中時新聞網)