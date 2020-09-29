新藥公司浩鼎(4174)昨日董事會通過多項決議，包括3項產品在中國大陸地區的智財權授權給香港創投基金Delos、單株抗體OBI-888基因序列授權子公司圓祥，以及取得潤雅公司67%股權。

浩鼎看好中國大陸癌症治療市場潛力，及將現有資源聚焦已執行的各項臨床試驗研發專案，計劃將將下列以Globo H醣分子為標的所發展的抗癌產品，包括OBI-833 (Globo H-DT 主動免疫抗癌藥)、OBI-888(Globo H被動式免疫單株抗體)及OBI-999(Globo H抗體小分子藥物複合體)在中國大陸地區(包括香港、澳門)的智慧財產權，授權予Delos新設公司，並由該新設公司進行上述項目在中國大陸地區(包括香港、澳門)的臨床研究與開發。

香港創投基金Delos專注在全球生技行業的投資，浩鼎董事長張念慈、董事陳志全也為Delos的合夥人(Partners)。Delos看準浩鼎以Globo H醣分子為標靶的抗癌產品潛力，希望透過雙方合作，把握此一發展契機；Delos則憑藉其對中國大陸新藥研發與監管政策的豐富經驗，將組建新團隊，對授權的浩鼎產品進行本土化的研發與市場拓展，以追求授權產品未來在中國大陸的潛在價值。

浩鼎董事會決議通過將以Globo H為標的設計之單株抗體OBI-888基因序列，授權予圓祥開發具癌症治療潛力的雙特異性抗體藥物，授權內容限定於OBI-888+ CD3/CD137。

浩鼎將增發1萬693張普通股，股本膨脹5.6%，與潤雅股東交換5萬3466張的潤雅公司普通股。換股完成後，浩鼎將持有潤雅公司67%股權。而潤雅目前為浩鼎主動免疫抗癌藥產品的原料藥代工製造廠。

(時報資訊)