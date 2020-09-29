鴻海(2317)與國巨(2327)宣布策略聯盟，將結合雙方集團資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，提升產業技術附加價值與國際競爭力。雙方合作將擺脫傳統的供應鏈運作模式，不論是關鍵零組件的開發及研發資源的共享，或是與全球終端客戶的合作，國巨集團的多元化高階產品，可完整搭配於鴻海科技集團的新事業發展版圖，預計除了在數位健康醫療領域有具體進展外，電動車業的篷勃發展也將讓雙方有極佳的合作切入機會。

國巨的策略合作，將進一步強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向的集團發展主軸，國巨集團董事長陳泰銘表示，雙方合作之後不只是三加三，而是三乘三， 因為國巨在電動車關鍵零組件、智慧醫療、工業規格、5G科技與特殊半導體封裝測試都已深耕多年且展現眾多的具體實績。與鴻海集團的合作，可以做到技術互惠與資源共享，這樣一來雙方的價值必將有倍數的成長。

鴻海過去45年來，除了獨創的一站式整合服務外，近來積極切入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「3+3」作為集團重要的長期發展策略並在各新產業大步邁開逐步取得具體進展及成效。

國巨集團在合併美國基美(KEMET)、普思(Pulse)後，除了聚焦高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用外，同時提供集團內如同欣電在特殊半導體封裝測試的先進製程、奇力新的車用電感、磁性材料及凱美的鋁質電解電容等一站式購足平台服務，未來也將成為鴻海在「3+3」領域發展的最佳策略夥伴。

除了鴻海與國巨外，奇力新(2456)、凱美(2375)、同欣電(6271)也共同簽署此次策略結盟協議。

國巨集團在全球各地擁有15個設計研發中心及42座生產基地，長期提供世界級原廠設計服務，持續開發及生產特殊規格的高階關鍵零組件產品。鴻海集團事業版圖遍及全球，在逾20個國家及地區都有生產及服務據點。

(時報資訊)