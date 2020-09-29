《證交所》6家上市公司 10月證交所辦法說 08:012020/09/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，10月目前有志信(2611)上市公司向證交所申請場地舉辦法人說明會，截至目前為止，國內上市公司總計辦理1,253場法說會。 時間及場次分別為：10月15日志信；10月16日台橡(2103)；10月23日大台北(9908)；10月27日志聖(2467)；10月29日訊連(5203)；10月30日達麗(6177)。 (時報資訊) # 志信 #台橡 #大台北 #志聖 #訊連 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 志信等6家公司 10月在證交所辦法說會 18:562020/09/28 財經 《塑膠股》EVA報價翻揚 台聚吃補 13:582020/09/28 財經 群益證券看本周指數區間12,000-12,500點 09:312020/09/28 財經 A股公司再現跑路！廣州浪奇5.72億存貨不翼而飛 股價跌停鎖死 11:432020/09/28 財經 DR股族群逆襲？ 美德醫開盤強攻漲停 10:322020/09/28 財經 ETF系列專題報導ETF監視制度（上）－留意價量變化及風險 04:102020/09/28 投資理財 看過來 ETF下市懶人包 04:102020/09/28 投資理財 LG PuriCare口罩型空氣清淨機定價5000有找 10月台灣上市 15:202020/09/28 生活 法網》大威首戰狼狽出局 哈麗普15連勝 19:182020/09/28 體育 恒大闢謠 標地秀資金實力 04:102020/09/28 財經要聞 財經熱門新聞 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 不怕中芯被掐死！拚晶片業續命 陸官媒喊「新長征」準備 - 財經 游道生打造「橘舍三食」體驗夢幻露營區 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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