台灣證券交易所統計，10月目前有志信(2611)上市公司向證交所申請場地舉辦法人說明會，截至目前為止，國內上市公司總計辦理1,253場法說會。

時間及場次分別為：10月15日志信；10月16日台橡(2103)；10月23日大台北(9908)；10月27日志聖(2467)；10月29日訊連(5203)；10月30日達麗(6177)。

(時報資訊)

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