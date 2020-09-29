鴻海（2317）與國巨（2327）28日宣布攜手策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，針對關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，進而提升產業技術的附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務，雙方合作將自第三季起正式展開。

鴻海及國巨指出，雙方此次策略結盟強強聯手，擺脫傳統的供應鏈運作模式，不論是關鍵零組件的開發、研發資源的共享、與全球終端客戶的合作，國巨集團的多元化高階產品，可完整搭配於鴻海集團的新事業發展版圖。

此次除了鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘親自出席簽署協議外，國巨集團旗下電感及電阻廠奇力新（2456）執行長郭耀井、鋁電容廠凱美（2375）董事長翁啟勝、CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）總經理呂紹萍等，亦共同簽署此次策略結盟協議。

鴻海創立46年來除了打造獨創的一站式整合服務，近來亦鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大新興產業，人工智慧（AI）、半導體、5G/6G等3大核心技術的「3加3」發展主軸，作為集團的長期轉型升級重要發展策略。

而國巨在合併美國基美（KEMET）及普思（Pulse）後，除聚焦高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並提供旗下同欣電在特殊半導體封裝測試的先進製程、奇力新的車用電感及磁性材料、以及凱美的鋁質電解電容等一站式購足平台服務。

鴻海及國巨預期，雙方合作在數位健康醫療領域將有具體進展，電動車領域亦有極佳的合作切入機會。雙方在全球生產運籌能力、高階關鍵零組件技術能力的結合，必能發揮發揮雙贏效果，為彼此創造更高的產業價值。

鴻海董事長劉揚偉表示，與國巨強強聯手，將能展現台灣製造業的智慧與優勢，雙方將針對更多新客戶及新興產品開發共同投入資源，因應全球客戶對供應鏈相關支應、功能設計發展的相關需求，都能提出更具附加價值的解決方案。

國巨董事長陳泰銘指出，集團在電動車關鍵零組件、智慧醫療、工業規格、5G科技與特殊半導體封裝測試，均已深耕多年、並展現眾多具體實績。攜手鴻海可做到技術互惠與資源共享，進一步發揮「3乘3」效果，帶動雙方價值出現倍數成長。

(時報資訊)