Sony Mobile瞄準台灣5G手機再端新品，宣布發表全新5G旗艦手機Xperia 5 II，單機售價29900元，面對台灣智慧機市場，Sony Mobile總經理林志遠受訪時表示，由於振興券效應減弱，預估台灣9月智慧機市場恐再衰退10~15%。

根據資料顯示，台灣市場今年前8月智慧機銷售量年減9%，林志遠表示，主要是因為振興券陸續用完，加上消費者等待新機氛圍下，包括蘋果、非蘋都有，預計9月銷售量恐將較8月下滑10~15%。

林志遠進一步說，8月以前在通路商有看到不少消費者使用振興券購買手機，但是到9月就幾乎看不到買手機使用振興券的消費者。

Sony Xperia 5 II搭載6.1吋合手的完美機身尺寸，承襲Sony的Alpha單眼相機技術，帶來Photo Pro模式與人眼、動物眼即時追蹤對焦功能(Eye AF)，搭配每秒20張AF/AE超高速連拍，透過每秒60次自動對焦暨自動曝光AF/AE追蹤計算。

Xperia 5 II不僅是全球首款支援4K HDR 120fps慢動作影片錄影的智慧手機，更專門為頂級遊戲體驗導入全新120Hz螢幕更新率、240Hz觸控掃描頻率及240Hz動態模糊減少技術，提供更暢快極致的遊戲體驗，此外，Xperia 5 II更是5G支援頻段最全面的旗艦手機。

Xperia 5 II共有「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」、「瑰蜜粉」等四色，內建8GB/ 256GB儲存容量，預計將於下周在台上市，參考建議售價29990元，Xperia 5 II也預計將於10月15日起與中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)攜手推出優惠資費方案，「瑰蜜粉」由中華電獨家販售。

(時報資訊)