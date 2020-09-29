內湖廠辦市場再傳整棟交易喜訊。萬海(2615)航運繼今年5月份委託信義全球資產管理公司向長虹建設購入內科長虹新世代科技大樓A棟後，昨(28)日再以15.38億元購入同社區B棟，兩棟合計總交易金額來到37.67億元。

信義全球資產公司副總經理，美國認證商業不動產投資師CCIM歐人彰表示，目前北市核心商圈面臨辦公室老舊更新議題，而前一波商辦轉型豪宅進一步壓縮市區辦公室供給，許多大型企業面對於未來有營運擴編、或整合各地辦公場所需求，而在市中心頂級商辦嚴重短缺整棟標的難尋下，內科、南港，因此是企業持續移入的熱點。

據信義全球資產公司統計內科土地開發率，西湖段及文德段土地開發率分別是92%及94%，趨近於飽和，舊宗段從2000年以後大型量販業者、建商及企業總部進駐，土地開發率近10年開發率增加35%，目前開發率已達84%。除萬海集團此次購入長虹新世代A/B棟外，如久林醫療、九和汽車、中華置地(賓士汽車)、安傑科技…等近10家廠商企業總部也請領建照施工中。

據信義全球資產2020Q2季報統計，內科廠辦收益率在2.5%以上，長期而言在市區租賃外溢效果下，內科在優異的商業群聚機能、未來的交通建設效益下，後市可期，近年來吸引如台灣人壽、新光產險、中電開發、宜進實業、和安保代等金融傳產業者投入搶先布局，在低利環境下尋求固定收益與未來增值潛力。

(時報資訊)