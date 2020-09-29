鴻海（2317）與國巨（2327）宣布策略結盟，以強化關鍵零組件的研發創新。市場人士認為，由於雙方均具備全球布局優勢，雙強聯手深化合作，除有助於國巨鞏固產品需求來源，鴻海亦能鞏固零組件料源、穩定採購成本，結合雙方優勢達成各自營運發展目標。

鴻海身為全球電子代工（EMS）服務龍頭，近來鎖定電動車、數位醫療、機器人及人工智慧（AI）、半導體、5G/6G，盼以「3加3」發展主軸帶動集團轉型升級，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

同時，鴻海今年來策略結盟消息不斷，包括攜手飛雅特克萊斯勒開發生產電動車、經營車聯網業務，與裕隆合資設立鴻華先進，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，與凌華合設法博智能移動（FARobot），拓展自主行動機器人（AMR）商機。

鴻海此次宣布與國巨策略結盟，合力強化關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，雙方預期在數位健康醫療領域將有具體進展，在電動車領域亦有極佳的合作切入機會，且雙方結合在全球生產運籌、高階關鍵零組件技術的能力優勢，亦可望發揮雙贏效果。

市場人士認為，鴻海身為全球電子代工服務龍頭，打造一站式服務模式，對被動元件相關需求量相當可觀。國巨過去已是鴻海的供應商之一，此次雙方策略結盟，有助於提供國巨關鍵零組件穩定出海口，降低受產業景氣循環的影響程度。

對鴻海而言，由於5G、AI、電動車、半導體等新興產業及技術趨勢應用，對關鍵零組件的需求亦同步提升，國巨針對相關應用已展開布局多年，與國巨策略結盟，有助於集團鞏固零組件來源、穩定採購成本，並加快開發相關零組件開發需求時程，有助於優化毛利率。

其中，國巨集團旗下的CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電，今年併購車用CIS封測同業勝麗後，一舉囊括消費性電子及車用市場優勢，加上陶瓷基板、混合積體電路模組、高頻無線通訊模組等其他業務，亦有望為鴻海增添供應鏈應用資源優勢。

最後，鴻海在20個國家及地區設有生產及服務據點，國巨集團在全球擁有15個設計研發中心及42座生產基地，長期提供世界級原廠設計服務，持續開發生產特殊規格的高階關鍵零組件產品，雙方結盟除有助於穩定供需價量，亦可望使製造更具彈性，有助於爭取訂單。

(時報資訊)