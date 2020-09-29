交通部長林佳龍28日率觀光局向行政院長蘇貞昌報告安心旅遊補助成效，獲蘇貞昌支持續辦到10月底，針對約19.2億元的預算不足所需經費，請交通部先行進行預算統籌調度運用，待整體特別預算決算前，再視實際情形跨部會調整協助。

觀光局指出，安心旅遊補助自7月起實施至今，搭配振興三倍券及各部會振興措施等加乘效果，有效提振國內「食、宿、遊、購、行」消費信心及意願，維持內需市場正向循環。推估創造觀光效益達635億元，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

觀光局表示，目前安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房、共891萬人次，旅宿業逾9500家參與，較以往國旅補助方案增加逾2600家。團體旅遊補助2.6萬團、近80萬人，旅行業約2300家參與，較以往國旅補助方案增加約700家。

此外，青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人次，合計帶動逾1150萬人次出遊，配合振興三倍券等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率，並引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標。

隨著中秋及雙十連假倒數計時，觀光局因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規畫及疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規畫45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠，盼提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心旅遊。

(時報資訊)