受到國際廢鋼原料價格回跌影響，豐興（2015）28日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋價格，每公噸調降300～400元、降幅約2.24％～4.05％，其中鋼筋為近三個月來首度降價。

對於廢鋼和鋼筋下跌的舉動，豐興表示，最主要是國際廢鋼原料價格下滑，國內跟著反映行情，相對在廢鋼原料價格調降下，鋼筋價格也勢必要適度反映原料成本，事實上，目前國內仍有許多公共工程在推動，包括台商回流建廠，因此鋼筋需求仍呈現活絡的情況，並非市場交易清淡。

豐興繼上週先行調降廢鋼收購價格每公噸300元後，28日開出的盤價，再調降廢鋼收購價格每公噸300元、降幅約4.05％，且調降鋼筋價格，每公噸降400元、降幅約2.54％，此舉是自7月6日以來首度降價，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,100元，鋼筋每公噸牌價為1.53萬元，型鋼每公噸牌價維持2.01萬元。

豐興表示，最主要是近一週來，日本廢鋼原料每公噸降15美元，由每公噸295美元降到280美元，且美國貨櫃廢鋼每公噸小降2美元，由280美元降為278美元，另澳洲鐵礦砂每公噸降9.15美元，由每公噸125.2美元降至116.05美元。(新聞來源：工商時報─記者林憲祥／高雄報導)

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